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黃金衝上3040美元！「2關鍵」讓金價狂飆

2025/03/19 08:51

週二（18日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週二（18日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（18日）黃金價格上漲1%，創下新高，穩定在每盎司3000美元上方，原因是中東緊張局勢加劇，以及美國川普總統的關稅計畫，導致貿易不確定性刺激投資者對避險資產的需求。

現貨黃金上漲1.05%，至每盎司3032.96美元，一度觸及每盎司3038.26美元的高點；美國黃金期貨價格上漲1.2%，收每盎司3040.80美元。

《路透》報導，去年表現出色的黃金今年也保持強勁動能，今年迄今已漲逾15%，並14次創下歷史新高。

黃金精煉商MKS Pamp分析師希爾斯（Nicky Shiels）表示：「中東緊張局勢升級，以色列對加沙哈馬斯目標發動軍事打擊，威脅到停火協議，為黃金注入了新的買盤。」以色列空襲造成加薩400多人死亡，對持續兩個月的停火造成威脅。

與此同時，川普提出一系列美國關稅計畫，包括對鋼鐵和鋁徵收25%的統一關稅（2月生效），以及4月2日將實施的對等關稅和行業關稅。

投資人現在將密切關注川普與普廷的會談，預計川普將推動烏克蘭停火，以及聯準會週三的貨幣政策會議。

根據芝商所（CME）FedWatch顯示，交易員預計聯準會週三將維持利率不變，同時他們認為6月降息的可能性接近66%。

Forex市場分析師希拉爾（Razan Hilal）表示：「如果金價維持在3040美元以上，預計下個阻力位在極端情況下為3080美元。」

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