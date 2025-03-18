晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

仁寶揮軍德國展會 攜手美系夥伴強化AMD產品線

2025/03/18 21:22

仁寶電腦持續深化旗下AI伺服器產品線。（資料照）仁寶電腦持續深化旗下AI伺服器產品線。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）持續深化旗下AI伺服器產品線，同時揮軍舉辦於德國魯斯特（Rust）的CloudFest展會，攜手美系合作夥伴ZutaCore將先進散熱技術導入超微（AMD）MI325X伺服器，大幅提升運行效能。

仁寶表示，從近期內部進行的一項實驗結果顯示，在ZutaCore的直接晶片液體冷卻技術作用之下，旗下AI伺服器的功率使用效能（pPUE）達到1.01。此外，在與單相液冷的對比測試中，雙相直接液冷技術在所有的測試條件下，功率使用效能均低於5%，可見未來將能為市場提供高效能且永續的資料中心革命性解決方案。

仁寶目前看好旗下伺服器事業將在今年取得重大進展，此區塊業績預計能夠年增高雙位數百分比，其中，AI伺服器成長率達到通用型伺服器的3倍，雖然出貨量僅在整體伺服器事業中佔20%，但營收佔比上看60%，後續將致力於投資液冷技術與新興運算架構。

展望未來，仁寶目標躋身AI伺服器解決方案供應商，除了耕耘歐美雲端服務供應商客戶，也同步攜手卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門簽訂合作備忘錄，共同進軍印度市場，仁寶將提供伺服器相關的技術協助，包含監督伺服器的本地生產、組裝、測試活動和最終銷售工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財