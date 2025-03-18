仁寶揮軍德國展會 攜手美系夥伴強化AMD產品線

仁寶電腦持續深化旗下AI伺服器產品線。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）持續深化旗下AI伺服器產品線，同時揮軍舉辦於德國魯斯特（Rust）的CloudFest展會，攜手美系合作夥伴ZutaCore將先進散熱技術導入超微（AMD）MI325X伺服器，大幅提升運行效能。

仁寶表示，從近期內部進行的一項實驗結果顯示，在ZutaCore的直接晶片液體冷卻技術作用之下，旗下AI伺服器的功率使用效能（pPUE）達到1.01。此外，在與單相液冷的對比測試中，雙相直接液冷技術在所有的測試條件下，功率使用效能均低於5%，可見未來將能為市場提供高效能且永續的資料中心革命性解決方案。

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仁寶目前看好旗下伺服器事業將在今年取得重大進展，此區塊業績預計能夠年增高雙位數百分比，其中，AI伺服器成長率達到通用型伺服器的3倍，雖然出貨量僅在整體伺服器事業中佔20%，但營收佔比上看60%，後續將致力於投資液冷技術與新興運算架構。

展望未來，仁寶目標躋身AI伺服器解決方案供應商，除了耕耘歐美雲端服務供應商客戶，也同步攜手卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門簽訂合作備忘錄，共同進軍印度市場，仁寶將提供伺服器相關的技術協助，包含監督伺服器的本地生產、組裝、測試活動和最終銷售工作。

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