台水擬採累進式訂價拉大分段差價 基本民生用水不漲價

台水最晚4月初前要提出水價結構檢討報告。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應合理水價，台水最晚得在4月初向經濟部提交水價檢討報告，據悉，台水研議方向包括增列用水度數級距，透過「累進式定價」拉大分段差價，並盡量維持基本維生用水水價不調整。

台灣水價排名世界第3低，水價已31年未能獲准合理調整，未能適當反應供水成本，台水現每賣1度水就虧2.45元，造成台水自有資金不足，推動增建全台備援管線、降低漏水率等各類工程也得靠台水自行舉債。

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另一方面，考量4月電價預期將調漲，台水有抽水機、淨水設備每天運作的動力費，勢必增加支出，加上台水各項工程的經費大多得靠台水自行舉債，借款利息節節攀升，上述因素都加重台水的財務負擔，台水去年已虧損約三十九．五億元，預期今年台水將再虧損約五十九．三億元。

台水副總經理武經文指出，台水今年要啟動降低漏水率二期計畫，工作內容包括汰換老舊管線，該計畫為期8年，總經費808億元，其中公務預算僅80億元，剩餘近730億元都要靠台水自行籌措，幾乎都得靠舉借新債。

武經文指出，台水在期限內提出的是「水價檢討報告」，並非調價方案，談及調漲水價尚言之過早。目前水價結構檢討報告仍在公司內部研討，尚未送出水公司大門，但增加級距確實是研議方向之一，目前仍未定案。

武經文表示，基本原則是不影響民眾基本維生用水權益，維持低費率，以避免造成物價波動，同時達成合理水價也促進節水，讓台水能夠永續營運，得以持續投入供水穩定工程。

現行台水水價分為4個級距，分別是10度以下每度7.35元；11到30度區間每度9.45元；31到50度區間每度11.55元；51度以上則每度12.075元。

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