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防試吃部隊偷跟進場 台灣好市多：入口增設電子掃卡 待總部指示

2025/03/18 18:46

美商好市多（Costco）去年宣布在全美門市入口處實施會員卡掃描政策，防止非會員矇混進入賣場。（歐新社）美商好市多（Costco）去年宣布在全美門市入口處實施會員卡掃描政策，防止非會員矇混進入賣場。（歐新社）

〔記者楊雅民／台北報導〕美商好市多（Costco）去年宣布在全美門市入口處實施會員卡掃描政策，防止非會員矇混進入賣場，台灣消費者也在網路敲碗跟進，台灣好市多表示，於入口處增設電子會員掃描（Door scan）為全球Costco執行的要點，未來全台好市多也將依循總部指示增設，若有確認施行時間將會主動通知會員。

網友在臉書社群發言指出，美國Costco入口處改成會員卡電子掃描（Door scan）入場，可把關會員權益及購物完結帳速度，感覺這樣也比較可以保障會員權益，希望台灣好市多也能導入。

網友說，台灣好市多入口處雖然有人工把關，但感覺單純靠人工判斷還是會有誤差，離峰時段還好，尖峰時段如果有人偷偷跟著進場感覺也發現不了，最直接的試吃品都被試吃部隊掃光。

不少網友贊同改成台灣好市多入場也改成電子掃卡，認為會員制本來就應該好好保障會員權益，網友認為，「明明就是掃一下的事而已，感覺也沒差多少時間。」

還有人提建議，希望換成電子進場可以順便在APP上看到場館入場人數，如此可以避開高峰時段去採購。

不少網友認為非會員偷偷跟著進場，會造成會員試吃權益受損，有網友說，「先前遇到試吃部隊，拿了後馬上又往後排隊，讓真的想試吃看看的人根本就吃不到啊」。也不網友認為，改成電子掃卡，入口處就不用站好幾個員工，可以減輕員工負擔。

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