中嘉併購屏南有線電視 版圖擴至屏東

中嘉集團宣布併購屏南有線電視。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕中嘉集團今天宣布已和屏南有線電視股份有限公司股東簽署併購契約，進一步擴展南部服務版圖。本併購案待相關主管機關核准通過，中嘉表示，將依循相關法令，確保屏南有線電視既有用戶的各項權益，同時集團也將照顧員工權益、提供穩定的工作環境。

中嘉表示，集團十分看重中南部市場，長期在地深耕，高雄及台南用戶數就佔整體經營區近5成、寬頻用戶成長率高於全台；此次中嘉集團把握併購屏南有線電視這個難得的機會，實踐大南部策略，也是藉此將版圖向南拓展至屏東地區的重要一步。

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隨著國家發展政策著重打造大南方新矽谷計劃，屏東縣是未來南部科技廊帶的政策核心之一，縣府也積極提升城市機能、加速建設，中嘉集團看好當地發展前景，也將持續深化南部服務布局。

根據中嘉指出，屏南有線電視服務範圍涵蓋屏東縣全縣55%，共19個鄉鎮、總計11.6萬家戶；目前有線電視訂戶約為5萬戶，整體營運表現穩定。未來屏東、高雄、台南三大重要地區的消費者，都能享有中嘉集團的高品質寬頻網路與數位有線電視服務，預期將帶動大南部地區寬頻滲透率成長20%。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，這次併購案就是要將好的光纖服務帶進屏東，也持續追求成長精進，未來中嘉集團仍將以開放的態度，積極尋覓產業內外的夥伴以及各種合作與發展可能性，同時也期盼主管機關盡早恢復正常運作，以完成本次併購審查作業，並讓業者有穩定的經營環境。

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