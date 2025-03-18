ChargeSPOT多國營運穩定 計畫拓展英國、越南

ChargeSPOT與熱門IP「怪奇事物所」展開聯名合作。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕行動電源租借服務廠商ChargeSPOT在2019年推出服務以來，至今已在全台部署近萬座借電站，包含進駐全家便利商店、屈臣氏、台灣大哥大等商家，也進駐全台四大捷運系統，並在台灣、日本、泰國等多國穩定營運，未來也計畫拓展越南、英國等海外市場。

ChargeSPOT今日表示，在台灣的會員總數已突破 300萬，APP下載量與活躍用戶數穩定成長。此共享服務並強調永續環保價值，截至去（2024）年12月底，ChargeSPOT已安全回收超過4萬顆行動電源。

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作為全球首家提供行動電源跨國租借服務的品牌， ChargeSPOT表示，除持續提供便利的充電服務外，也以「租借代替購買」，降低傳統電池及線材在生產與銷售過程中的資源浪費。透過租借機制提高電池使用率，集中管理舊電池以降低污染，推廣環境永續發展理念。

ChargeSPOT除持續最佳化設備與服務體驗外，也致力於提供更多趣味性的服務體驗，近期與熱門IP「怪奇事物所」展開聯名合作，聯名行動電源融合怪奇事物所獨特的插畫風格與知識分享，將「所長」化身為旅客，帶領用戶探索旅途中的新奇與未知。

ChargeSPOT也強調，公司不僅提供便利的共享充電服務，更嚴格把關產品品質與安全性，所使用的行動電源皆通過相關認證，並清楚標示規格，確保符合國際與台灣的安全標準。

尤其，ChargeSPOT針對鋰電池有縝密的監控，並配備溫度、電流及電壓監控系統，可即時掌握行動電源狀態。當系統偵測到某個孔槽內的行動電源溫度異常時，機台將自動對該孔槽斷電，並鎖定行動電源，暫停用戶租借。

此外， ChargeSPOT設有完善的電池健康評估與回收機制，當電池達到使用年限時，將即時回收並進行妥善處理，確保用戶享有安全、穩定的充電體驗。

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