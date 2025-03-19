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台股今日重點

2025/03/19 07:04

週二（18日）加權指數上漲153.04點，收2萬2271.67點。（資料照）週二（18日）加權指數上漲153.04點，收2萬2271.67點。（資料照）

1.台股週二（18日）開高走高，開盤上漲85.99點，以2萬2204.62點開出，早盤一度上漲超過203.9點至2萬2327.10點，不過午後漲勢收斂，終場上漲153.04點，或0.69％，收在2萬2271.67點。

2.受到美國鋼鋁政策影響，歐美鋼價堅挺，亞洲鋼市則溫和上漲，中鋼（2002）開出4月與第2季盤價，產品有平盤或每噸漲500至600元不等；中鋼提到，防堵中國低價傾銷的「熱軋」鋼品，財政部已於3月11日正式展開調查，後續「電磁鋼」等中鋼也考慮再提貿易救濟措施。

3.玉山金控將取得美國保德信金融集團所持有保德信投信全部91.2%的股權，投資金額約為新臺幣27.62億元。

4.雷虎（8033）2月營收1.35億元，年增50%，稅後盈餘0.1億元，與去年同期持平，每股獲利0.07元。

5.防詐App Whoscall開發商走著瞧（6902）今日舉辦「改列上市前業績發表會」，可望於今年4月成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司，除了持續深化東南亞、東北亞、歐美市場的業務能量，也即將攜手印尼電信商，搶攻全球人口第4大市場。

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