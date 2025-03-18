常春藤名校警告：國際師生出國後恐回不了美國

美國布朗大學向全校發出電子郵件中表示，出於「高度謹慎」的考慮，學校要求美國以外的學生（包括持有簽證或綠卡的學生）推遲或延遲個人出國旅行。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國常春藤盟校布朗大學警告學校內的國際學生、老師和職員不要出國旅行，以免之後無法順利回到美國。

布朗大學在周日向全校發出的一封電子郵件中表示，出於「高度謹慎」的考慮，學校要求美國以外的學生（包括持有簽證或綠卡的學生）推遲或延遲個人出國旅行。

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布朗大學的校園位於羅德島州普羅維登斯，校方表示旅行禁令和再入境要求的潛在變化「可能會影響旅行者按計劃返回美國的能力」。學校將在下週春假之前提出這些建議。

這封電子郵件是在布朗大學助理教授、腎臟移植專家拉莎·阿拉維耶博士 （Rasha Alawieh）被拘留和驅逐出境後發送的。阿拉維耶持有布朗大學贊助的H1B簽證，當時她正試圖從祖國黎巴嫩返回美國，但被移民官員在洛根國際機場扣留。

H1B簽證計畫由美國國會於1990 年制定，允許高技能外國工人來到美國。

國土安全部表示，阿拉維返回黎巴嫩是為了參加哈桑·納斯魯拉的葬禮，納斯魯拉是真主黨的頭目。阿拉維耶告訴移民局人員，她不支持真主黨。法庭文件顯示，一名法官命令海關和邊境保護局官員將阿拉維耶留在美國至少48小時，但她被驅逐出境。阿拉維耶已在美國生活了六年。

本月早些時候，其他學校警告稱，春假前不要出行。達特茅斯學院提醒國際教職員和學生注意可能實施的旅遊禁令。

同時，哥倫比亞大學告誡國際學生出國旅行時要「小心謹慎」，還要求來自阿富汗、古巴、伊朗、利比亞、北韓、巴基斯坦、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉和葉門等先前被禁止旅行的國家的旅客，避免前往美國境外進行非必要的旅行。

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