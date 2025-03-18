率團訪輝達談高雄主權AI合作 陳其邁：打造高雄成台灣AI核心

NVIDIA全球副總裁親自帶領市府團隊參訪 NVIDIA總部，深入了解全球最先進的AI發展環境與企業文化。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁於台灣時間3月18日率團訪問輝達（NVIDIA）全球總部，雙方聚焦智慧高雄燈塔計畫（Lighthouse Project），盼透過 AI、雲端運算及數據治理技術，推動高雄成為台灣AI核心城市。

陳其邁與 NVIDIA 機器人技術與邊緣人工智慧事業部門副總裁及全球 AI 計畫副總裁會面，深入討論智慧大高雄主權 AI 計畫的進展與合作機會，期望藉此合作助力高雄邁向全球 AI 領先城市地位，期打造高雄成為全球城市典範。

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陳其邁表示，運用前瞻AI算力與推論模型技術來針對天然災害、交通安全與產業運營進行監管及預測，是讓城市有效治理與降低災害影響的重要工具，他舉台灣周邊鄰近國家常有颱風侵襲為例，隨極端氣候變化，將有更多別於過往的災害影響。

他認為公部門需要新的方法才能有效解決新的危機，目前大型語言模型與多模態模型的訓練資料多來自全球，且以英文為主，但台灣擁有獨特的語言與文化，主權 AI 的目標就是要建立屬於台灣的 AI 系統，確保自主性，同時，許多 AI 解決方案需要本地資料進行訓練，才能有效減少偏差。

高雄市政府目前與 NVIDIA、中華電信及 Linker Vision 合作推動「智慧大高雄主權 AI 計畫」，市府在此計畫中不僅是最終用戶，還在政策支持、場域指定及數據取得方面發揮關鍵作用，並協調國公營企業，共同推進智慧城市服務的應用與實施。

陳其邁進一步指出，本次攜手NVIDIA，在其 GPU 算力與 AI 技術的支持下，為高雄快速打造高效能運算平台，助力加速 AI 模型訓練與創新應用。目前已在交通、水情、港務及大型活動人流導引等治理實務上取得初步成效，並計畫於今年啟動智慧醫療領域合作，邀請高雄四大醫學中心參與，成立聯邦式學習平臺，擴大智慧醫療的應用範疇。

NVIDIA全球副總裁親自帶領市府團隊參訪 NVIDIA總部。（高市府提供）

會後，由 NVIDIA 全球副總裁親自帶領市府團隊參訪 NVIDIA 總部，深入了解全球最先進的 AI 發展環境與企業文化；總部建築設計以三角形為基礎，象徵 GPU（圖形處理單元）的運算架構，並採用自然採光與節能技術，內部規劃開放式與綠化空間，體現永續發展理念。無隔間的辦公空間設計則鼓勵跨部門協作與交流，有效提升創新效率，展現 NVIDIA 獨特的企業文化與創新活力。

高市府指出，台灣時間3月19日清晨（美西時間3月18日），市府團隊將參加GTC大會的重頭戲—執行長黃仁勳的主題演講，並參觀鴻海、和碩等企業展位，深入了解台美AI 產業的最新趨勢與技術突破，探索高雄如何融入全球AI生態系統，促進智慧城市與產業升級。

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