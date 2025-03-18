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推特藍鳥標誌開賣 價格狂飆70萬

2025/03/18 15:07

推特藍鳥標誌開賣 價格狂飆70萬推特更名為「X」後，其舊金山總部大樓上極具象徵意義的巨型藍鳥標誌正進行拍賣，目前出價已達2萬1664美元（約新台幣71萬）。（圖翻攝自X/@engadget）

〔即時新聞／綜合報導〕推特（Twitter）更名為「X」後，其舊金山總部大樓上極具象徵意義的巨型藍鳥標誌正進行拍賣，目前出價已達2萬1664美元（約新台幣71萬）。

綜合外媒報導，這個重達560磅（約254公斤）、尺寸約12英尺×8英尺的標誌，原本安裝於推特舊金山市場街1355號總部大樓，朝向傑西街（Jessie Street） 的東南側。負責此次競標的RR Auction預估，最終成交價格可能高達4萬美元，競標將持續至3月20日。

值得注意的是，拍賣條款規定得標者須自行負擔標誌的運輸費用，由於該標誌體積龐大、重量驚人，運輸成本恐成額外負擔。

這次拍賣發生在馬斯克（Elon Musk）收購推特並更名為「X」約六個月後。早在2023年1月，推特公司曾拍賣過總部內的辦公家具及霓虹燈標誌，當時一座辦公室裝飾用藍鳥雕像甚至以10萬美元（約新台幣 330 萬） 的高價售出。這隻被員工暱稱為 「拉里」（Larry） 的藍鳥標誌，曾是推特品牌形象的重要象徵，如今它的命運將由最後得標者決定。

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