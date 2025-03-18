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東元智慧節能客戶逾百家 耕耘儲能、太陽能、綠電商機

2025/03/18 13:41

東元今日盛大參加「2025智慧城市展」。圖為總經理范炘。（記者歐宇祥攝）東元今日盛大參加「2025智慧城市展」。圖為總經理范炘。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）的儲能、節能與創能事業持續推進，總經理范炘今日表示，旗下智慧節能方案最高可節能60%，目前已有PCB龍頭製造商、伺服器機殼大廠、造紙廠等百來家客戶，主要攻大型電子製造客戶；在創儲領域，儲能系統今年起建置、明年挹注營收，太陽能則多為中小型案場，今年預計成長50%。

東元今日盛大參加「2025智慧城市展」，主要展出「能源服務ESCO：智慧城市最佳用電解決方案」，展示如何透過先進的能源服務模式，協助企業與各類場域落實深度節能與綠色轉型。東元說明，ESCO方案包含能源診斷、節能方案、能源管理系統（EMS）與綠色金融方案。

東元董事長利明献表示，公司積極響應政府政策，透過ESCO能源服務提供最全面的解決方案，幫助企業降低碳排、提高能源使用效率，共同邁向永續未來。

東元創儲營運事業處處長彭文傑指出，東元希望扮演領頭羊角色，協助工廠、學校、醫院、商辦大樓節能，透過智慧控制與感測數據分析，可精準調控動力設備與公用系統，實現40%以上節能減碳成效，期望能擴大服務百工百業廠商，讓生態發展得更長遠。

范炘也指出，東元也欲切入綠電買賣領域，最快3月底或4月可望取得售電執照，並持續耕耘如何找綠電來源，以及如何配合使用者需求，協助客戶，未來東元不只是節能與創能，也可搭配綠電售電給客戶一條龍服務。

近年製造業的虛擬電廠、錶後儲能需求持續提升，范炘指出，目前國內客戶對虛擬電廠應用的認知還在持續提升，虛擬電廠包含節能、需量反應、新型設備產品如何應用在網絡中等各面向，東元因應客戶不同的需求客製化，也加速攜手合作夥伴，推進台灣節能減碳。

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