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中保科、新光保全參加智慧城市展 AI是參展核心

2025/03/18 11:46

新光保全智慧城市展開展今啟動，並以AI為本次參展核心。（新保提供）新光保全智慧城市展開展今啟動，並以AI為本次參展核心。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內兩大保全公司—中保科及新光保全今日皆參展「2025智慧城市展」，中保科以「Smart City All in One」為參展主題，現場打造360度無人機的沉浸式創新空間，並首度發布最新研發成果「安防巡檢機器人」。新光保全以「 Accelerated Computing, A Better Tomorrow 」概念參與盛會，展示IoT智慧管理運維平台、AI監控系統、AI防災維運管理與3D BIM智慧管理平台等30多種AIoT解決方案。

新光保全表示，「AI巡邏機器狗」是新保本次會展亮點之一。搭載AI運算電腦的機器狗具備自動導航與避障功能，無論是室內或戶外，機器狗可24小時走透透。機器狗身上配有各種感應器與鏡頭，借助強大的AI算力，即時偵測環境中的異常甚至潛在危險，並迅速向控制中心告警，協助管理者即時通報、處理，可望大幅度減輕人力巡邏的負擔，並提供更高效、更精準的安全保障。

此外新光保全自行開發「AI智慧影像防護系統」，即將推出新一代具備熱成像偵測功能AI Sensor。透過AI影像分析，針對煙霧和火焰（熱源）即時偵測，一有小火源即可提早告警，大大提升使用客戶的預警時間，保障用戶的財產及生命安全。

中保科此次展出無人機整合平台的應用，一口氣展出「安防巡檢」、「消防勘災」以及「自動巡檢」共三款AI無人機應用平台，其中新世代安防巡檢無人機，擁有新一代的AI影像辨識功能，AI可自動偵測入侵者並進行追蹤和拍攝，當AI偵測到入侵人員，無人機可自動開始追踨，搭配保全系統亦可連動無人機系統，管制中心可由遠端確認現場影像，最重要的是停機收納箱可自動更換無人機電池，也是一大創新。

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