中保科、新光保全參加智慧城市展 AI是參展核心

〔記者陳永吉/台北報導〕國內兩大保全公司—中保科及新光保全今日皆參展「2025智慧城市展」,中保科以「Smart City All in One」為參展主題,現場打造360度無人機的沉浸式創新空間,並首度發布最新研發成果「安防巡檢機器人」。新光保全以「 Accelerated Computing, A Better Tomorrow 」概念參與盛會,展示IoT智慧管理運維平台、AI監控系統、AI防災維運管理與3D BIM智慧管理平台等30多種AIoT解決方案。

新光保全表示,「AI巡邏機器狗」是新保本次會展亮點之一。搭載AI運算電腦的機器狗具備自動導航與避障功能,無論是室內或戶外,機器狗可24小時走透透。機器狗身上配有各種感應器與鏡頭,借助強大的AI算力,即時偵測環境中的異常甚至潛在危險,並迅速向控制中心告警,協助管理者即時通報、處理,可望大幅度減輕人力巡邏的負擔,並提供更高效、更精準的安全保障。

此外新光保全自行開發「AI智慧影像防護系統」,即將推出新一代具備熱成像偵測功能AI Sensor。透過AI影像分析,針對煙霧和火焰(熱源)即時偵測,一有小火源即可提早告警,大大提升使用客戶的預警時間,保障用戶的財產及生命安全。

中保科此次展出無人機整合平台的應用,一口氣展出「安防巡檢」、「消防勘災」以及「自動巡檢」共三款AI無人機應用平台,其中新世代安防巡檢無人機,擁有新一代的AI影像辨識功能,AI可自動偵測入侵者並進行追蹤和拍攝,當AI偵測到入侵人員,無人機可自動開始追踨,搭配保全系統亦可連動無人機系統,管制中心可由遠端確認現場影像,最重要的是停機收納箱可自動更換無人機電池,也是一大創新。

