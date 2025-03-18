美股「黑暗時刻」已過？華爾街曝5大理由

華爾街預測人士認為，美股最糟糕的時刻可能已經過去。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在最近幾週重挫，投資人好奇何時才會跌到底部？但華爾街預測人士認為，美股最糟糕的時刻可能已經過去，摩根士丹利（Morgan Stanley）和花旗（Citi）分析師都認為，5500點是標普500指數的底部，2家銀行均維持標普500指數年底目標價為6500點，意味著還有15%的上漲空間。

《商業內幕》報導，由於市場對美國總統川普 （Donald Trump） 貿易戰及美國經濟衰退的擔憂，標普500指數市值在近幾週內蒸發約5兆美元，使該指數正式進入回調區間。然而，摩根士丹利和花旗的分析師表示，市場可能已經觸底。

請繼續往下閱讀...

根據摩根士丹利的分析，市場拋售已經結束，股市應該從現在開始回升，原因有5點，分別是：技術面顯示超賣、市場情緒與持倉已顯著改善、季節性因素改善、美元走弱和今年的較低利率。

摩根士丹利投資長威爾森（Mike Wilson）週一（17日）表示：「我們仍然堅持上週的預測，認為 5500 點應該會可交易的反彈提供支撐，這些反彈將由週期性股票、低品質和市值較高的成長股所領導，因為這些股票之前遭受的拋售最為嚴重，且空頭部位最多。上週五（14日）的價格走勢支持了這一觀點。」

花旗似乎也同意這個觀點。花旗分析師認為，近期的拋售讓標普500指數的市值變得更為健康。此外，「科技七巨頭」（Magnificent Seven） 股票的市值也趨於「合理」。花旗分析師在報告指出：「上週，我們將5500點視為風險回報開始向更有利方向傾斜的關鍵水準。」

花旗分析師說：「長期來看，我們對標普500指數的基本看法仍是建設性的，因爲生產力提升、人工智慧 （AI） 的發展潛力、營運槓桿、股東影響力以及商業模式的持續成熟等因素，都凸顯了美國市場的獨特優勢。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法