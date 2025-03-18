德媒：川普想削弱中國 卻反讓中國變更強大了

美國總統川普（Donald Trump）上任以來對中國猛打「關稅戰」，但中國領導人習近平如今對美國態度卻顯得謹慎克制。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）希望利用懲罰性關稅來增強美國經濟，並遏制中國，但德國媒體分析，川普將適得其反──這讓北京非常高興，中國可趁機佯裝成動盪世界中一股「理性的力量」；更值得關注的是，美國對中國經濟的重要性正在喪失。

《法國國際廣播電台》報導，川普不斷向全世界發布提高關稅的公告，他的憤怒不僅打擊了美國的盟友，也打擊了美國的對手，特別是中國。但《慕尼黑信使報》分析川普對中國的關稅政策發現，儘管川普關稅不斷升級，但中國反應謹慎。

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中國政府沒有進行同樣嚴厲的反擊，而是僅對部分美國產品徵收懲罰性關稅，且這些關稅低於川普設定的20%的門檻。報導指出，北京可能想為進一步談判留下空間；而另一操作的空間是，中國好像突然成為動盪世界中一股理性的力量。

報導續指，北京已從近年的貿易爭端中汲取教訓，並為川普2.0做好準備。例如，開拓其他銷售市場，例如東南亞，那裡的一些國家已經在抱怨大量廉價中國商品的湧入。儘管美國目前仍是中國最大的出口市場，然而，美國對中國經濟的重要性正在喪失。

此外，中國減少了對美國食品進口的依賴。如今，大豆等主食主要來自巴西或阿根廷。中國也在加強發展自身高科技產品，重點投入人工智慧等；北京還希望給予私營部門更多自由，私營部門早前受到中國領導人習近平的嚴格控制。

曾任解放軍的清華大學戰略與安全研究中心研究員周波告訴美國有線電視新聞網（CNN），「到川普第二任期結束時，美國在世界上的聲譽和可信度將會下降。而隨著美國實力的下降，中國自然會變得更加重要。」

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