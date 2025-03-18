削減「浪費性」支出 英國凍結2萬張政府信用卡

英國削減「浪費性」支出，凍結2萬張政府信用卡。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國工黨政府表示，為打擊「浪費性」支出，將在本週凍結數千張政府發行的信用卡，這些信用卡的消費金額高達數億英鎊，希望藉由這次的行動修復國家緊張的公共財政。

綜合外媒報導，在經濟成長預計放緩的背景下，加上受到限制日常借貸財政規範的約束，部長們正在尋求盡可能削減預算，預計在3月26日發佈財政更新之前，週二（18日）將公佈大規模福利削減措施。

請繼續往下閱讀...

英國內閣辦公室週一（17日）稍晚在聲明中表示，當局決定凍結大約2萬張的「政府採購卡」，旨在減少浪費性支出。。自1997年推出以來，這些信用卡一直發放給英國政府部門、機構的官員，用於購買必要的、低價的商品和服務。

根據內閣辦公室，自2020-21會計年度以來，政府信用卡支出翻了4倍多，從1.55億英鎊（約新台幣66.69億元）增至2024-25年的6.75億英鎊（約新台幣290.45億元）。內閣辦公室將採用嚴格的新申請流程，官員們必須提出保留信用卡的理由，證明持卡人有正當的需求，否則月底前就會取消資格，目前流通的約2萬張的信用卡，未來預計將減少一半。

內閣大臣麥費登（Pat McFadden）表示，英國每年有數億英鎊的政府信用卡支出，卻沒有受到嚴格審查或質疑，這樣的情況是不對的，只有絕對必要的官員才應該擁有信用卡。麥費登指出，嚴厲打擊的行動將為政府節省開銷，這些資金可以用於政府的優先事項，包括確保英國邊境安全，以及改善國民健康服務（NHS）等。

在「不必要支出的案例」曝光後，麥費登下令對這些信用卡進行徹查。其中包括官員在私人會員俱樂部用餐、購買水晶玻璃器皿、奢侈品百貨的商品以及英國氣泡酒等高達數千英鎊的消費。其他案例還有英國外交官在巴貝多女鞋店消費2500英鎊（約新台幣10萬7575元），以及一個團隊在2個月內花費1200英鎊（約新台幣5萬1636元）購買高級咖啡包。

本（3）月起，所有獲批准的新用卡也將實施新的限制，包括將貿易或外交工作官員的招待費最高消費金額從2500英鎊（約新台幣10萬7575元）砍至500英鎊（約新台幣2萬1515元）。任何超出限制的支出，都需要經過審核批准。此外，英國政府也將對那些違反規範，以錯誤方式使用納稅人資金的官員採取紀律處分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法