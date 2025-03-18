台積電上演「秒填息」秀 股價最高衝978元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（18）日除息，值美股上漲，今以976元開盤，上漲11元，再度上演「秒填息」，最高達978元。

台積電這次除息是針對去年第三季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，較上季4元提高，也是採季配息以來最高的現金股利，股利發放日為4月10日，估計總金額高達約1167億元現金，可望挹注台股資金活水。

請繼續往下閱讀...

美股週一 （17日） 主要指數表現，道瓊指數上漲353.45點，那斯達克指數上漲54.58點，

S&P 500指數上漲36.19 點，費城半導體指數上漲65.18點。

台積電昨收970元，上漲11元，外資連三賣，但賣超收斂為1004張，投信買超627張、自營商買超461張。台積電股價跌破千元，吸引投資股東數卻增加，統計顯示，上星期台積電股東人數大增8.4萬人，總人數破166萬人，居全台股東數最多的個股。

台積電自2019年起改採每季配發股利，過去除息有17次在除息當天就快速填息。值川普掀起關稅戰、又傳出台積電將援救英特爾的不利變數，市場格外關注台積電這次除息。

輝達年度人工智慧會議GTC 2025於17日在美國聖荷西開幕，執行長黃仁勳將在台灣時間3月 19日凌晨1時將在SAP中心發表主題演講，介紹改變世界的AI和加速運算技術，預期後續將牽動AI類股的表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法