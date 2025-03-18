晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電上演「秒填息」秀 股價最高衝978元

2025/03/18 09:24

台積電上演「秒填息」秀　股價最高衝978元。（資料照）台積電上演「秒填息」秀　股價最高衝978元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（18）日除息，值美股上漲，今以976元開盤，上漲11元，再度上演「秒填息」，最高達978元。

台積電這次除息是針對去年第三季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，較上季4元提高，也是採季配息以來最高的現金股利，股利發放日為4月10日，估計總金額高達約1167億元現金，可望挹注台股資金活水。

美股週一 （17日） 主要指數表現，道瓊指數上漲353.45點，那斯達克指數上漲54.58點，

S&P 500指數上漲36.19 點，費城半導體指數上漲65.18點。

台積電昨收970元，上漲11元，外資連三賣，但賣超收斂為1004張，投信買超627張、自營商買超461張。台積電股價跌破千元，吸引投資股東數卻增加，統計顯示，上星期台積電股東人數大增8.4萬人，總人數破166萬人，居全台股東數最多的個股。

台積電自2019年起改採每季配發股利，過去除息有17次在除息當天就快速填息。值川普掀起關稅戰、又傳出台積電將援救英特爾的不利變數，市場格外關注台積電這次除息。

輝達年度人工智慧會議GTC 2025於17日在美國聖荷西開幕，執行長黃仁勳將在台灣時間3月 19日凌晨1時將在SAP中心發表主題演講，介紹改變世界的AI和加速運算技術，預期後續將牽動AI類股的表現。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財