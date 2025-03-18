Google AI執行長估：人工智慧將在5到10年內媲美人類

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google旗下AI部門DeepMind的執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）週一（17日）在倫敦辦公室的簡報會上表示，他認為在未來5到10年內，將可以看到通用人工智慧（AGI）與人類一樣聰明甚至超越人類。

《CNBC》報導，哈薩比斯認為，當今的系統非常被動，但仍有許多事情無法做到，不過在未來5到10年內，很多這些能力將開始顯示，將開始邁向所謂的「通用人工智慧」。哈薩比斯將AGI定義為「能夠展現人類」所有複雜能力的系統。

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哈薩比斯指出，現在還沒有完全實現，這些系統在某些方面非常出色，但還有一些事情他蠻還做不到，在此之前，還有大量的研究工作要做。

與同行相比，哈薩比斯的預測將實現AGI的時間延後了一些，但哈薩比斯也不是唯一認為通用人工智慧的出現還需要一段時間的人。中國科技巨頭百度（Baidu）執行長李彥宏在去年表示，實現AGI距離現在還有10幾年，反駁的同行關於這一突破將在更短時間內實現的興奮預測。

AI新創Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）今年1月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（WEF）上表示，自己認為未來2到3年將出現一種在「幾乎所有任務上都比人類表現更好」的人工智慧。

其他科技領袖認為AGI會更快出現，思科（Cisco）產品長帕特爾（Jeetu Patel）表示，可能會在今年就看到AGI的實例出現。

本（3）月稍早，帕特爾在巴塞隆納舉行的世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC）上受訪時指出，AI有3個主要階段，現在正經歷的是最基本的人工智慧，然後是通用人工智慧，認知能力與人類相當，然後是所謂的超智慧（Superintelligence）。

帕特爾提到，可能會在2025年看到AGI發會作用的有意義證據，現在討論的並不是幾年後的事情，不過，超智慧最快也要幾年的時間。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）去年預測AGI可能會在2026年問世，而OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）則認為，這樣的系統可能在「相當近的未來」研發出來。

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