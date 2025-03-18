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川普削減政府支出 意外引爆航空業危機

2025/03/18 10:11

過去1個月，美國航空股的市值已蒸發超過 200億美元。（美聯）過去1個月，美國航空股的市值已蒸發超過 200億美元。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後，迅速透過「政府效率部門 （DOGE）」推動大規模政府支出削減，試圖壓縮財政赤字，但意外引爆美國航空業危機。據報導，由於美國聯邦政府人員被DOGE大力裁減，以致美政府人員出差大減了50%，過去1個月國航空股的市值縮水了約200億美元（約新台幣6598.9億元）。

根據Challenger Gray & Christmas數據顯示，2025年DOGE相關裁員人數已達6.2萬人，較去年同期增長41311%。隨著美國政府人員數量減少，影響了美國航班的預訂量，當中又以華盛頓地特區影響最鉅，因為該地區的航班量能一直是美國最賺錢的市場之一。

據報導，美國聯合航空財務長近期在巴克萊銀行的會議上表示，美政府預定航班量約佔美聯航業務的2%。分析師指出。2024年美聯航的總客運收入接近520億美元（約新台幣1.71兆元）；因此，聯邦政府的這些變化獎使得聯合航空恐損失數百萬美元。

有鑑於華盛頓特區陷入就業與房市雙重危機，牽動美國航空業股價表現。根據Google Finance數據顯示，自川普就職以來，三大航空公司股價均下跌超過20%，市值蒸發超過200億美元。

美國聯合航空 （United Airlines）執行長在2月中旬日表示，政府員工的商務旅遊需求大幅下滑，影響了該公司原本每年超過10 億美元（約新台幣330億元）的政府旅遊收入。該航空預計，今年第一季虧損將擴大至每股0.6至0.8美元。

另一家美航達美航空（Delta Air Lines）也在上週下調了2025年第一季財測，預計收入成長從8%降至4%，利潤率從7%降至4.5%，每股盈餘將砍過半。

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