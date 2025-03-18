黃金價格小漲！專家預期將盤整 市場正觀望「本週這大事」

週一（17日）黃金價格上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場關注貿易關稅和美國聯準會的政策會議，黃金價格週一 （17 日） 上漲，略低於每盎司3000美元關卡。

現貨黃金上漲 0.5%，至每盎司2998.14美元。上週五（14日）金價創下 3004.86 美元的歷史新高。美國黃金期貨價格上漲 0.2%，收每盎司3006.10美元。

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聯準會將於本週發布新的經濟預測，這將提供迄今最有力的證據，表明聯準會如何看待總統川普的一系列政策，可能產生的影響，這些政策已給此前穩健的經濟前景蒙上陰影。

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 週日（16日）表示，美國經濟可能會有所調整，但「不能保證」美國不會陷入經濟衰退。

High Ridge Futures 金屬交易主管梅格（David Meger）預期，黃金價格將出現一定程度的盤整：「目前市場處於聯準會決策前的觀望模式。」

市場預計聯準會將於週三（19日）維持利率不變，下一次降息將在6月。

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