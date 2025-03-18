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路透：美商務部下令禁止在政府設備上使用DeepSeek

2025/03/18 08:45

《路透》報導指出，美商務部已下令禁止在政府設備上使用DeepSeek。（路透資料照）《路透》報導指出，美商務部已下令禁止在政府設備上使用DeepSeek。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據2名知情人士和《路透》看到的消息顯示，美國商務部各單位最近幾週通知工作人員，中國新創公司DeepSeek（深度求索）推出的AI（人工智慧）模型已被禁止在政府設備上使用。

一封群發給員工的電子郵件中寫道，為了協助保障商務部的資訊安全，所有由政府供應的設備將全面禁止使用中國DeepSeek。請勿下載、查看、訪問任何與DeepSeek有關的應用程式、電腦程式或網站。

針對報導，商務部沒有回應。《路透》無法立即確認美國政府禁令的範圍。

由於投資人擔心美國在AI領域的領先地位受到威脅，DeepSeek的低成本AI模型在今年1月引發全球股市的大幅拋售。美國官員和國會議員也接連對DeepSeek對資料隱私、敏感政府資訊的奇在威脅表達擔憂。

眾議院情報委員會成員、共和黨籍議員拉胡德（Darin LaHood）和民主黨籍議員戈特海默 （Josh Gottheimer）在今年2月提出法案，擬在美國政府設備全面禁止使用DeepSeek。本月初，他們也致函美國各州長，呼籲他們禁止在政府發放的設備上安裝中國的AI應用程式。

議員們在3月3日的一封信中寫道，透過使用DeepSeek，用戶在不知情的情況下與中國共產黨分享了高度敏感的資訊，例如合約、文件和財務紀錄。這些資料可能落入壞人手中，對於中共這個已知的外國對手來說，就是一筆龐大的資產。

包括維吉尼亞州、德州和紐約州在內的許多州已禁止在政府設備上使用該與AI模型，由21個州檢察總長組成的聯盟已呼籲國會通過立法。

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