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接任勞長滿百日 洪申翰對勞保年改再提三大保證

2025/03/17 19:57

勞動部長洪申翰今日接受網路媒體專訪時，再度針對勞保年改提出3大保證。（記者李靚慧翻攝）勞動部長洪申翰今日接受網路媒體專訪時，再度針對勞保年改提出3大保證。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年勞動基金獲利創新高，勞保破產年限也延後至2031年，但外界仍擔憂不已，勞動部長洪申翰今日接受網路媒體專訪時，再度提出3大保證，包括勞保保險費率、給付比率不會改變，短期內也沒有「延後退休」的規劃，但洪申翰坦言，因為財劃法修正後，中央少了3700億元，屬於「非法定義務支出」的勞保基金撥補恐受影響。

勞動部長洪申翰去年11月底上任，上任後已滿百日，洪申翰今日接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪，針對勞保破產危機的問題，重申在過去幾年政府積極撥補，以及投資績效亮眼，在各方努力下，去年底首度勞保基金水位破兆，必須給予勞動部相關同仁「蠻大的掌聲」。

對於國人關注的勞保年改議題，洪申翰強調，改革的方向不外乎漲費率、降給付，或是延後退休年齡，但每一個做法，對於勞工的權利，都有很大的影響。

在主持人詢問「今年是否會討論退休年齡提高」？洪申翰表示，目前沒有討論，還是希望透過更有效的投資，以及政府撥補等方式處理，政府對勞保會負最終的責任，雖然也鼓勵一些中高齡的朋友出來上班，但不會強迫65歲勞工延後退休；至於降低給付、提高費率等作法，洪申翰重申，「目前的政策沒有考慮」。

但對於立法院上會期通過財劃法，中央有3700多億元預算被直接撥給地方，且勞動部的業務費也被藍白立委刪除、凍結，原本政府今年將撥補勞保基金1300億元，但勞保撥補屬「非法定義務支出」，須由總預算支應，可能會產生一些影響。

至於勞動部遭凍結、刪除的預算，洪申翰表示，包括育嬰留職停薪的補貼是「又刪又凍」，提供勞工法規的工會教育補助也遭刪除，特別是各地就業服務中心的預算都被砍，這些都是照顧勞工的錢，都會影響一般勞工的權利。

洪申翰強調，過去為了維持就業服務中心運作，在人力缺乏時，會使用業務費聘僱約聘人員，但在業務費大幅刪凍後，這些約聘的人力已開始「遇缺不補」，甚至就業服務的人員，薪資可能在9月起就沒辦法順利發放，都將影響一般勞工的權利。

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