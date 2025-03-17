新壽副董洪士琪接新職 任台灣盧森堡經濟合作委員會主席

光人壽副董事長洪士琪兼台灣盧森堡經濟合作委員會主席（右2），與盧森堡CLFC執行長Mr. Robert Goeres（左2）代表臺盧雙方簽署聯合聲明。（圖為新光人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕由中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與盧森堡商會主辦的「第15屆臺盧經濟合作會議」，今在臺北君悅酒店舉行。新光人壽副董事長洪士琪以台盧經濟合作委員會主席的身份出席，他在致詞時表示，透過本次會議雙方簽署的聯合聲明與交流，將為雙方在AI急速發展的時代與數位轉型上，取得創新的想法與建設性的交流和回饋。

在本次「第15屆臺盧經濟合作會議」中臺盧雙方簽署聯合聲明，並以「ICT與數據驅動經濟」為主題進行交流，深入探討資通訊科技及數據產業如何切入其他領域，提供企業及廠商創新的支持服務，並協助其數位轉型發展。

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與會者包含新任台盧經濟合作委員會主席的洪士琪、盧森堡CLFC執行長Mr. Robert Goeres、國經協會理事長呂桔誠，經濟部國貿署副署長胡啟娟、盧森堡台北辦事處處長高福德（Mr. Lex Kaufhold）；另有近百位產官學研界代表參與。

呂桔誠表示，國經協會的目標是幫助政府官員和商界領袖能與國際相互了解，從而加強經濟、金融、科技、能源以及教育和文化等領域的交流與聯繫，他相信透過今天的會議，將促使盧森堡與台灣在各產業的發展之間建立更牢固、更持久的友誼。

胡啟娟指出，我國政府一直積極協助台灣中小企業在歐洲的擴張，透過與盧森堡簽署各種合作協議和備忘錄，將為雙方創造有利的商業合作與人才交流的環境，並進一步加強兩國的經貿夥伴關係。本次的會議交流，有助於雙方在AI技術發展與推動數位創新上，拓展更多的合作機會，共同創造一個更具彈性和競爭力的工業環境，為產業創新和經濟成長注入新動能。

洪士琪表示，台灣與盧森堡長期致力於經貿交流，建立了牢固的合作夥伴關係與堅實的平台，透過本次雙方簽署的聯合聲明與會議交流，將為雙方在AI急速發展的時代與數位轉型上取得創新的想法與建設性的交流和回饋。

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