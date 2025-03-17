左營海軍眷村第一期公辦都更案招商 總投資上看322億元

左營海軍眷村公辦都更第一期招商單元1~3基地位置示意圖。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市左營海軍眷村公辦都更第一期招商評選結果出爐，達麗建設獲選為單元一、二最優申請人，國城建設集團旗下盈舜營造與高興昌合組的｢樹海一家合作聯盟｣，獲選為單元三最優申請人，該案為全台運用公辦都更加速眷村保存再生首例。

高市文化局指出，左營海軍眷村第一期公辦都更招商，三個單元共11898坪，全案預估總投資金額上看322億元，申請人依循現行文化景觀保存維護計畫管制規定，提出創意規劃構想，新建物設計保存既有眷村紋理與眷村元素，透過串聯新舊環境場域、留設退縮綠帶、老樹現地保存、鳥類生態友善、眷村文化活動等多元配套，並整合老屋修繕、景觀設計與文創活化營運等專業團隊，實現舊眷村文史空間及新發展社區的共融。

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申請人除回饋文化景觀維護金16億元外，並額外承諾多項公益設施，將打造生活機能完善、節能永續的現代宜居眷村聚落。

高市秘書長郭添貴表示，高雄是全國保存眷村規模最大的城市，雖以獨創「以住代護」活化模式累積一定成果，但受限財源，眷舍活化比例仍然有限，市府以｢新時代眷村｣概念，依循文化景觀保存維護計畫，於保存眷村重要元素及眷村紋理前提下，分級分區活化發展。他說，藉由公辦都更方式導入民間資源，促成左營海軍眷村核心區眷舍全面修繕的務實策略，未來將以人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐等四大機能全面發展，讓高雄眷村以新村舊眷的交融型態更符合未來活化需求。

文化局長王文翠表示，全案係以加速保存活化眷村為使命，額外要求實施者負擔文化景觀維護金、老眷舍修繕活化及多項公益回饋，達成公私協力推動眷村活化再生。她說，評選配分特別強調眷村周邊景觀協調融合、基地內老樹保存、鳥類生態友善等項目，新舊社區生活機能交織互融，眷村歷史紋理傳承延續，王文翠強調，面對全台規模最大的左營海軍眷村保存任務，高市府以全面修繕眷村核心區搭配保存眷村紋理的務實策略，公私協力攜手民間，逐步實現眷村全區加速活化願景。

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