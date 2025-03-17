國銀人民幣存款餘額連3降 創逾11年新低

根據中央銀行公布的資料顯示，今年2月人民幣存款餘額續減9.43億元（單位為人民幣）、降至11333.93億元，連3月減少，餘額續創2013年10月以來逾11年新低。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅戰越打越烈，國銀人民幣存款餘額節節敗退。根據中央銀行公布的資料顯示，今年2月人民幣存款餘額續減9.43億元（以下單位均為人民幣）、降至11333.93億元，連3月減少，餘額續創2013年10月以來逾11年新低。

根據央行統計，2月外匯指定銀行（DBU）存款餘額824.41億元，較上月減少6.81億元或0.82％，也同步創下逾11年新低，其中，法人戶略微增加，但個人戶持有人民幣存款餘額續降；國際金融業務分行（OBU）則小幅下滑2.62億元或0.84％，降至309.52億元。

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官員分析，2月DBU存款中法人戶餘額略增，主要是三角貿易貨款匯入，因個人戶減幅比法人戶增幅大，使2月DBU餘額仍下滑6.81億元。個人戶持續減持人民幣存款應該還是考量匯率與利率雙率使然，國人擔憂中國經濟復甦乏力，關稅戰開打後，中國人行除了可能會放手讓人民幣走貶，抵銷關稅衝擊外，將持續寬鬆貨幣政策，雙率前景看淡，使投資人不願持有過多人民幣存款。

2月OBU人民幣存款減少同樣也是法人考量美元利率相對高，將人民幣存款轉為美元所致。

國銀人民幣存款從2018年美中第一次貿易戰開打以來，已經連續7年減少，近來進入「千億」保衛戰，官方認為，投資人「逐利而居」，短期內減持人民幣趨勢不變，聯準會雖然從去年開始降息，但目前無論是匯率或是利率仍然居高，對投資人也更有具吸引力。

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