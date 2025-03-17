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童子賢：產業底藴在於文化 台灣實力正向外擴張

2025/03/17 16:00

童子賢今天表示，台灣競爭力不是只有一、兩本武功秘笈，產業發展更多的是仰仗經年累月之下所累積起來的工作文化。（記者方韋傑攝）童子賢今天表示，台灣競爭力不是只有一、兩本武功秘笈，產業發展更多的是仰仗經年累月之下所累積起來的工作文化。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國亞歷桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）16日至19日率團訪台，是上任以來第2次訪問台灣，台灣社會部分雜音憂心供應鏈隨著台積電前往美國，可能進而削弱我國競爭力，對此，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，台灣競爭力不是只有一、兩本武功秘笈，產業發展更多的是仰仗經年累月之下所累積起來的工作文化。

童子賢說，台灣供應鏈如果能夠拓展到全世界不同地方，「你應該要把它視為台灣實力的向外擴張，不要只是擔心這個叫做武功祕笈流出去」，回顧過去也有不少外資前來台灣設廠，但這些外資在原有國家並沒有發生萎縮，「如果你會把自己困在台灣，走不出去，才會需要擔心是不是我們的國際競爭力有問題。」

關於美國總統川普上任以來所祭出的各項關稅政策，加深國際經濟前景的不確定性，童子賢提到，目前觀察川普的政策主軸意在將製造業帶回美國，以完成「讓美國再次偉大（Make American Great Again，MAGA）」的願景，過程中，川普的能源政策與全球淨零碳排趨勢大相逕庭，鼓吹使用石化燃料，推測與他想用藉便宜的能源價格吸引製造業前往美國設廠有關。

童子賢認為，美國欲靠一己之力改變全世界的製造業的流向「不一定會成功」，此舉可能只有對於部分銷往美國的產品有效，但以世界銀行、國際貨幣組織等團體的統計來看，全球去年整體GDP大概是105兆美元，美國佔其中的26%，也就是說，美國之外仍然有74%的市場完全不受川普影響。

童子賢進一步以電動車為例，2024年全球電動車銷售量為1710萬部，美國佔其中的130萬部，比重為7.6%，市場上有人憂心川普停止補助電動車產業會造成莫大衝擊，其實不然，尚有歐盟、日本、澳洲、中國等地合計的92.4%市場蘊藏龐大商機。

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