泰山食品聚焦3動能 今年營收拼兩位數成長

泰山總經理沈怡君表示，全年營收力拼雙位數成長。（泰山提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕泰山（1218）經營權易主後，去年已轉虧為盈，泰山總經理沈怡君表示，今年將聚焦消費食品、食糧事業和國際佈局3大成長動能，全年營收力拼雙位數成長。

泰山去年全年營收達106.82億元，年減4.73%；稅後淨利達7.42億元，轉虧為盈，每股盈餘達1.53元，排除業外轉投資，去年本業營業淨利達約6.18億元，創下30年來新高，專注本業核心業務發展效益浮現。

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沈怡君指出，泰山目前消費食品、食糧、國際3大事業群營收佔比分別為40％、40%、10%，中國轉投資的漳州廠也佔約10%，今年力拼各事業體同步成長。

泰山消費食品事業今年預計推出近百種新產品，包含舊有品項包裝升級，油品、水品、點心、果茶、仙草等5大重點核心品類都會有創新產品上市，瞄準不同消費族群。點心類產品八寶粥、仙草蜜會有新品；冰鎮果茶也會結合獨家創新技術，推出顆粒型新品；油品則會推出機能性的油品。

至於食糧事業將深化商用市場的佈局，泰山將深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，甚或是企業用戶的客製需求，從上游原料的供應整合到物流供應體系的精進。國際事業將瞄準全球華人餐飲需求，強化旗下主力產品在北美、加拿大等零售通路販售，如北美的大統華超市、好市多等，都可以看到泰山的產品，隨著台積電進軍日本熊本，在當地也可以看到泰山八寶粥等。

沈怡君指出，員工是企業最根本的資產，為展現對內部團隊的重視，泰山預計今年4月全面啟動基層員工調薪，平均調幅5%起，架構具有競爭力的團隊。

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