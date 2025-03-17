一銀招募新血，員工平均年薪上看20個月。

（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行獲利連創新高，員工平均薪資也上看20個月，更有理專去年最高領了71個月，非理專行員41個月，一銀薪資福利具競爭力，今年更擴大招募優秀人才，涵蓋儲備核心人才（MA）、一般行員、業務菁英、經驗行員、理財人員及法律人員等300個職缺，鎖定商管、法律、數據分析及資訊類專業人才。

一銀自2月底啟動校園徵才活動後，新鮮人反應熱烈，今年再擴大舉辦逾20場，為歷年最多，目前已前進臺大、政大、成大、陽明交大、淡江及逢甲等大學，後續將持續前往清大、中央、中山、北大、臺科大校園，讓銀行主管與學生面對面交流，深入了解職缺內容與求職關鍵資訊，提升競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

一銀今年更透過YouTube平台「第一解憂電台求職攻略影片」，提供求職者攻略與面試技巧，幫助掌握應試關鍵，提升錄取機率。

為協助新進人員順利融入職場，第一銀行除安排資深同仁從旁指導，並透過專業培訓提升實務能力外，針對業務職缺，銀行亦提供完善的職能發展規劃，協助員工建立專業技能，累積豐富的業務經驗。

一銀致力於打造優質的職場環境，屢獲肯定，近年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、「臺北市友善育兒事業獎-標竿企業組」、「新北市友善家庭暨工作平等措施評鑑優良企業」等多項殊榮，展現對員工發展的高度重視。

為鼓勵同仁在工作之餘達到身心平衡，一銀還特別提供休假旅遊補助，休假滿7至14天，即可獲得6000至11000元，2024年補助總額近6000萬元，另外，亦提供優渥年終獎金、員工優惠存款、員工優惠貸款、持股信託等，打造具競爭力的薪資與福利制度，並透過完整培訓機制與透明暢通的晉升管道，讓員工能穩健發展職涯，兼顧工作與生活品質。

一銀此次招募報名期間自即日起至4月8日止，預計4月下旬舉行筆試，詳情請至臺灣金融研訓院網站下載招募簡章並完成線上報名。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法