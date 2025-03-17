華紙2024年續虧 上半年審慎觀察下游需求

華紙今日舉辦法說會。圖右為總經理陳瑞和。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕林漿紙大廠華紙（1905）今日公告去（EPS）年稅後淨損2.5億元、連2年虧損，每股稅後虧損（EPS）0.23元，董事會決議不配發今年鼓勵。總經理陳瑞和今日表示，今年上半年全球大環境不確定因素多，儘管漿價上漲，但客戶觀望意味濃厚、需求不明朗，呈現多空角力，是否好轉還要持續觀察。

華紙去年全年營收207.7億元，毛利率7.4％、年增2.2個百分點，稅後淨損2.5億元，每股虧損0.23元；今年2月營收15.7億元，月增4.56%、年增10.2％，前2月累計營收30.7億元、年減7.07%。華紙說明，去年漿紙產業回升動能受限，下半年因終端需求不振，市場信心不足，衝擊華紙營運。

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陳瑞和說，去年11月短纖價格急跌，第四季因價格波動幅度較大，連帶影響華紙營運表現，不過隨後價格至今已連漲數月，後續要看市場需求復甦與原物料價格上漲的拉扯，會影響後續漿紙廠表現。

展望今年，陳瑞和表示，需求還不明朗，尤其因美國總統川普的關稅政策包含對加拿大課徵木材稅，會對長短纖、木片價格與供應有影響，華紙正在密切觀察，不過也因此下游客戶需求放緩，上下半年的需求狀況都有待觀察。

不過陳瑞和也說，整體需求狀況最快待兩個月後分曉，目前看烏克蘭重建、歐洲軍費增加帶動基礎投資等消息猶對產業正面，有望帶動需求向上，持續審慎觀察。

近年華紙持續耕耘綠能與綠色產品，近日重訊公告斥資30億元投資花蓮廠新建生質能發電設施及相關設備，以期大幅提高綠電產電效率，朝全廠綠色能源自給自足、零排放目標前進，藉由強化能源掌控度強化能源波動對營運的影響。

華紙表示，漿紙產品來自永續木材纖維組成，擁有可再生與可分解的特性，是應對氣候變遷危機的關鍵材料。今年華紙仍將秉持注重環保產品發展，朝綠色低碳方向前進，推動製程節能減碳和環境友好，完善綠色製造體系，穩健經營永續發展。

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