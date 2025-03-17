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門檻最低的市值型ETF來了 聯邦投信開募台灣精彩台灣50ETF

2025/03/17 13:55

聯邦投信即日起開募台灣精彩台灣50ETF。（記者張慧雯攝）聯邦投信即日起開募台灣精彩台灣50ETF。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕門檻最低的市值型ETF來了!聯邦投信今日宣布開始募集台灣精彩台灣50ETF（009804），募集期間自3月17日至21日止，標榜市值型、最低發行價每股10元，是小資族定期定額的好選擇。

聯邦投信表示，此為聯邦投信跨足ETF市場的第一步，特意為投資人著想，選擇國人耳熟能詳的台灣50策略，單純、簡單，原汁原味連結台灣股市前50大市值公司的經營成果。

聯邦投信指出，009804追蹤台灣50權重上限30%指數，指數成分股涵蓋台灣市值最大的前50大公司，包含台積電、鴻海、聯發科、廣達及台達電等大型藍籌股，009804可說是第三檔台灣50 ETF，也是新一代台灣50ETF。

聯邦投信分析，針對上一代台灣50ETF單一個股權重過高的情況進行調整，009804設計單一持股30%的上限，讓投資人的投資風險不再單單依靠單一個股表現；同時，更適合持有台積電股票以及大量持有台灣50 ETF產品的投資人納入ETF資產配置，避免過度集中單一個股的投資風險。

此外，由於009804每股發行價格只要新台幣10元，一張只要新台幣1萬元，讓投資人用小錢就可以投資台灣50大市值公司，投資人不再需要買零股。

聯邦投信建議，投資人可以用這個ETF，以小額投資逐漸累積退休、教育及結婚基金，另外，經理費用率低至0.15％，特別適合小資族，每年4月、7月配息，具備平準金機制，可讓配息率較穩定。

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