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集保納入ISS投票建議報告 免費提供上市櫃公司

2025/03/17 13:46

集保結算所與ISS強強聯手，提供超過1300家上市櫃公司投票建議報告。（集保提供）集保結算所與ISS強強聯手，提供超過1300家上市櫃公司投票建議報告。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為滿足上市櫃公司瞭解外資股東投票意向的需求，集保結算所繼2021年提供Glass Lewis投票建議報告後，今年3月再與國際投票顧問機構ISS合作，擴大納入ISS投票建議報告，因此超過1300家上市櫃公司可以透過集保ESG IR平台免費下載自身公司的「ISS投票建議報告」（ISS Proxy Research Reports）。

集保結算所董事長林丙輝表示，希望藉由提供ISS投票建議報告，進一步擴大股東會投票建議報告的研究涵蓋範圍，同時提升ESG IR平台的服務內容。

集保表示，我國股市外資持股比例逾4成，外資股東對股東會議案影響力甚鉅。ISS與Glass Lewis位居全球投票顧問產業領導地位，兩者市占率合計達9成以上，對外資投票具有舉足輕重的影響。

集保結算所指出，新增的ISS服務不僅能為發行公司提供更完整多元的投票建議資訊，還能協助發行公司強化與外部利害關係人的溝通，進而提升公司治理成效，實現公司與投資人的雙贏。

藉由檢視投票建議報告，發行公司可瞭解ISS研究團隊針對各項股東會議案的分析觀點，並得據以判斷外國機構投資人投票動向，同時，發行公司可適時回應投票建議與議案分析內容，提升股東會資訊透明度。

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