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亞灣智慧公宅公辦都更案評選出爐 高市府：估引資逾110億元

2025/03/17 13:41

亞灣智慧公宅公辦都更案基地位置圖。（都發局提供）亞灣智慧公宅公辦都更案基地位置圖。（都發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都發局完成「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」實施者綜合評選程序，由國揚集團子公司、威力國際開發股份有限公司領銜，與藏美集團所屬藏裕營造組成合作聯盟獲選最優申請人，全案預估投資金額達110億元以上，將為亞洲新灣區提供650戶以上之社會住宅。

高市副市長林欽榮表示，因應亞洲新灣區「亞灣2.0智慧創新園區」、高雄軟體科學園區二期等重要建設，以及鴻海、輝達、宏達電、信驊科技等知名企業進駐，市府積極透過公辦都更、捷運聯合開發案，提供產業進駐所需樓地板，並透過環境影響評估、都市設計審議等程序嚴格把關周邊居住空間品質。

為進一步提供高品質居住環境，市府啟動亞灣智慧公宅計畫，整合智慧科技與宜居環境，讓人才留下、住好。

都發局長吳文彥說明，本案規劃興建4.3萬坪量體，規劃兩棟地上24層、地下4層，及兩棟地上29層、地下5層的集合住宅。

全區規劃以「5GAIoT智慧建築」、「城中的公園」為理念，將地面層保留大面積開放空間，營造都市綠帶並搭配立體綠化設計，導入節能及景觀生態系統，目標取得黃金級綠建築、銀級智慧建築、新建建築能效1級、低碳建築2級及耐震設計，邁向淨零永續目標。

都發局表示，本案市府預計分回650戶做為社會住宅使用，與一期總計可提供約1200戶社宅，並於地面1、2層規劃多元公共設施空間（圖書室、會議室等）、商業設施。

亞灣智慧公宅將與亞洲新灣區的產業相輔相成，期盼吸引更多高科技人才落腳高雄，促進產業與城市共同成長；後續將依法儘快與最優申請人洽商契約簽訂事宜，預計於114年第二季完成簽約，並隨即啟動「都更168專案」全力協助本案都市更新相關審議作業。

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