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提升反詐機制 投信投顧公會啟用專屬商用簡訊簡碼「67288」

2025/03/17 10:23

提升反詐機制，投信投顧公會啟用專屬商用簡訊簡碼「67288」。（擷取自官網）提升反詐機制，投信投顧公會啟用專屬商用簡訊簡碼「67288」。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕為提升資通安全以防範金融投資詐騙及加強會員服務品質，投信投顧公會近日正式啟用「67288」專屬商用簡訊簡碼，將有效提升公會簡訊辨識度及送達度，強化公會對外通訊安全與品質。

隨著數位金融的發展，投資詐騙手法日新月異，許多詐騙集團冒用金融機構名義，透過簡訊誘導他人點擊惡意連結、提供個資或轉帳匯款。為提升公會向外發送簡訊的可辨識度，減少會員及民眾接收來源不明簡訊風險，公會正式啟用「67288」專屬商用簡訊簡碼，前碼「6」為電信業者所開放的短碼開頭，後四碼「7288」取用公會代表電話號碼02-2581-7288的後四碼，方便外界聯想及識別。

投信投顧公會指出，專屬商用簡訊簡碼服務就如同簡訊領域的「身分證」，具有獨特且無法被竄改的特性，且每個簡碼僅提供給單一業者使用，透過固定5碼簡碼，確保接收者能清楚辨識訊息來源，避免遭到偽造或冒用。該服務經過嚴謹的身分驗證機制，確保每則簡訊均來自經過認證的官方機構，同時結合先進的資安防護技術，能有效降低不法分子假借名義發送詐騙訊息的風險。

未來會員公司及民眾只要收到由「67288」發送的簡訊，即可確認該訊息為投信投顧公會所發送，方便會員公司及民眾快速辨識，也能有效防範假冒簡訊案件的發生，減少民眾因點擊惡意連結或誤信詐騙而蒙受損失。此外，商用簡訊簡碼需事先簽約認定發送來源（簡訊實名制），因此不易被來電辨識軟體認定為廣告簡訊或被電信業者攔截，具備高度穩定性與送達率，將有效提升公會會務品質。

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