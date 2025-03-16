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菲國種綠電輸台成本高 經部：目標價每度4元具可行性

2025/03/16 21:54

經濟部長郭智輝去年拋出赴菲律賓種綠電議題，台菲電力合作可行性報告近日出爐。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝去年拋出赴菲律賓種綠電議題，台菲電力合作可行性報告近日出爐。（記者林菁樺攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕經濟部長郭智輝去年10月拋出「菲律賓種綠電輸台」，「台菲電力合作評估報告」半年後出爐，服務運輸每度成本至少5.5元。對此，經濟部今表示，國際海纜輸送成本已相對成熟，但成本隨著地形條件而有所變化，境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4元具可行性。

經濟部今發布新聞稿表示，綠能跨境合作為國際趨勢，也是能源轉型的新契機。參考菲律賓太陽光電設置價格約每度2~3元，國際海纜輸送成本已相對成熟，但成本隨著地形條件而有所變化，境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4元，具備可行性。此外，儲能海運成本涉及規模經濟及市場普及化，作為島嶼國家、偏遠地區供電系統後，將有效大幅降低。

經濟部並表示，能源署本於專業定期召開研商會議，透過客觀資料推動合理多元綠能開發及綠能境外合作，並就特定技術議題就教於國內外專家或公司，如海底地形、海纜鋪設等，並無一團亂等相關情事。

最後，經濟部強調，境外綠電輸送回台灣具可行性，也期望與理念相近的民主國家共同合作，推動區域經濟發展與減碳目標，穩定區域供電。

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