陸行之：陳立武是來「分拆」英特爾晶圓代工事業的

英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖擷自英特爾官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體巨頭英特爾（Intel）日前宣布半導體業知名人士陳立武（Lip-Bu Tan）接任執行長，希望陳立武能帶領英特爾重返榮耀。消息一出，帶動英特爾股價大漲。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為陳立武是要來分拆英特爾晶圓代工的。

綜合媒體報導，英特爾近幾年營運困頓，外界不時將英特爾戲稱是「扶不起的阿斗」。不過英特爾本月12日發布聲明表示，任命65歲的陳立武為下任首席執行長，自3月18日起生效，帶領這家陷入困境的美國晶片巨頭走出公司史上最艱難的時期之一。

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外界好奇陳立武對英特爾晶圓代工業務（IFS）是主拆或主合?對此，陸行之14日在臉書發文表示看法，認為陳立武是來分拆英特爾晶圓代工事業的，指陳立武日前發表演講時，曾提到要成功做晶圓代工，絕對不能跟客戶直接競爭。

對於陳立武是主拆英特爾晶圓代工事業還是主合英特爾晶圓代工事業，與英特爾前任執行長季辛格有何歧見？陸行之引述谷歌Gemini 2.0 Flash說法，指陳立武離開英特爾董事會的主因，與英特爾公司高層在幾點意見分歧有關，分別如下。

第一，公司營運策略。陳立武與季辛格在員工規模、代工策略和工作文化等方面存在分歧。具體來說，就是陳立武對於英特爾龐大的人力、代工製造的方式、以及公司內部規避風險和官僚文化感到不滿。

第二，AI策略方面。陳立武認為英特爾AI領域的策略落後。

綜合上述來看，陳立武的離開反映了他在英特爾未來發展方向上，與公司高層存在較大的理念差異。

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