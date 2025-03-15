亞利桑那州長訪台會見台積電高層 鞏固美台合作

美國亞利桑那州州長凱蒂霍布斯（Katie Hobbs）本週末（15日）將訪問台灣，與台灣總統和台積電等半導體商界領袖會面。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國亞利桑那州州長凱蒂霍布斯（Katie Hobbs）本週末（15日）前往台灣訪問，與台灣總統賴清德和台積電等半導體商界領袖會面。這是她第二度訪台進行外交和商務貿易訪問。此次訪問旨在加強台灣與亞利桑那州的聯繫，並專注於半導體產業和高科技製造業。

這次訪問是在台積電宣布大規模擴張亞利桑那州業務之後進行，但也存在著因川普總統反對《晶片法案》而引發的波動擔憂。

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據霍布斯辦公室稱，州長將會見總統賴清德和台積電等其他科技領袖高層。她還計劃在周三返回亞利桑那州之前參觀科技公司和人工智慧行業供應商。亞利桑那州經濟發展機構亞利桑那州商務局總裁兼執行長桑德拉沃森 （Sandra Watson） 將陪同霍布斯一起出行。

亞利桑那州州長辦公室表示，她的訪問將有助於鞏固台灣與亞利桑那州之間的半導體業務關係。台積電再次投資1000億美元擴大在該州的業務後，雙方都希望保持這一勢頭。

霍布斯在周五的新聞稿中表示，「我很高興亞利桑那州崛起成為美國先進製造業的中心，創造數十萬個高薪工作崗位，並為我們州帶來數十億美元的投資。我全心全意致力於鞏固亞利桑那州作為美國頂級商業和創新市場的地位」。

她指出，「我們將繼續利用我們在半導體行業的成長，並進一步構建我們的生態系統來取得成功，吸引來自世界各地處於技術開發前沿和人工智慧等新興產業的關鍵公司」。

本月早些時候，台積電宣布計劃再建造三座半導體工廠、兩座先進的封裝設施和一個研發中心。新的1000億美元投資將在未來四年內創造40000個建築崗位以及數萬個高薪技術和製造業崗位。

霍布斯今年稍早參觀台積電的Fab 21工廠，當時該工廠剛開業並開始生產晶片。在霍布斯的任期內，該州因在半導體投資和就業方面領先全國而聞名。

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