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黃金衝向4000美元不是夢！新債王「超驚天預測」有原因

2025/03/15 10:58

DoubleLine首席投資長岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為金價有機會衝上4000美元。（路透資料照）DoubleLine首席投資長岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為金價有機會衝上4000美元。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格屢創新高，週五（14日）首度突破每盎司3000美元，而有著「新債王」之稱的DoubleLine首席投資長岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為金價有機會衝上4000美元，等於從現階段再漲超過3成，但他不確定是否會在今年實現，另一方面，岡拉克認為美國今年出現經濟率退的可能性超過60%。

外媒報導，週五黃金現貨早盤觸及3004.86美元的歷史高點，但隨後出現獲利了結交易，金價下跌0.1%至每盎司2986.26美元；美國4月交割的黃金期貨價格上漲0.3%，收每盎司3001.10美元。

今年以來，黃金價格已累積上漲超過14%，華爾街投資機構紛紛調高黃金的目標價，麥格理集團（Macquarie Group）認為黃金價格在今年第3季時，飆升至每盎司3500美元；高盛預計2025年目標價有望突破3100美元，法巴銀行預計第2季會突破3100美元關卡。

岡拉克則認為：「自今價跌至每盎司1800美元以來，黃金價格一直朝著我們所談論的牛市前進，而現在牛市行情未結束。」

他說：「我敢大膽的說，我認為金價將達到4000美元（每盎司），不過我不確定今年是否會達成。」

岡拉克表示，央行的黃金購買量以「非常急劇、陡峭的軌跡」成長，「我認為這顯示出，人們認識到黃金市種獨立於金融體系之外的儲值價值。」

而至於美國經濟情況，岡拉克預估美國出現經濟衰退的機率高達60%，比大多數華爾街銀行的預測要高得多。

近期摩根大通首席經濟學家卡斯曼（Bruce Kasman）指出，美國經濟面臨40%的衰退風險，如果美國政府破壞人們對美國治理的信任，美國作為投資目的地的地位將面臨持久損害的風險。而美元則面臨長期貶值壓力。

卡斯曼警告，如果美國從4月起實施先前威脅的互惠關稅計畫，經濟衰退的可能性會成長至50%甚至更高。

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