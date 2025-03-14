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政策多變 法人看好特別股和非投資級債

2025/03/14 15:57

柏瑞投信表示，在川普政策多變的環境下，特別股和非投資等級債因具有發行企業基本面穩健、低違約率前景和相對較高殖利率等優勢。（記者吳欣恬攝）柏瑞投信表示，在川普政策多變的環境下，特別股和非投資等級債因具有發行企業基本面穩健、低違約率前景和相對較高殖利率等優勢。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普上任後關稅貿易戰動作不斷，加上通膨升溫疑慮影響聯準會態度轉鷹，使得美國10年期公債殖利率劇烈震盪。柏瑞投信表示，在川普政策多變的環境下，特別股和非投資等級債因具有發行企業基本面穩健、低違約率前景和相對較高殖利率等優勢，今年投資展望相對看好。

柏瑞投信指出，目前美國經濟活動依舊強勁，但下半年預估將略為放緩。在政策利多和利空因素交雜下，以及各項政策上路的先後順序，都將左右經濟成長的路徑。強勁的消費支出、僵固的通膨以及政府舉債支出等因素，可能令較高的利率維持更長一段時間。

短期內由於川普2.0政策的不確定性，柏瑞投信預期美債10年期殖利率將在4.2%-4.8%區間震盪。若是越往5%靠攏，則市場波動將越為顯著。

柏瑞投信投資策略部副總經理鄭筑文表示，雖然通膨壓力可能影響經濟增長與貨幣政策走向，但加增關稅不一定會對通膨產生衝擊，且溫和通膨期間的特別股表現仍佳，而非投資級債在過往經濟軟著陸且聯準會降息循環下，多有好表現。

她認為，在當前殖利率波動頻繁的環境下，配置特別股、非投資級債將有助於強化投組效益同時提高耐震力。

柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫（Vladimir Karlov）表示，現階段美國實質利率已由負轉正，並來到金融危機以來新高，搭配聯準會的按兵不動，意味著目前正是增持存續期的好時機。

他指出，面對利差較高的新常態，特別股相對於長天期美國國庫券/信用債的利差已經收窄，但仍具備高水準的殖利率，評價面正處於合理階段，加上與其它資產呈現低度相關性，長期來看，未來還有機會締造較高水準的風險調整後回報。

另一方面，非投資級債也顯現中長期投資契機。柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克（JohnYovanovic）指出，非投資級債的發債企業財務基本面穩健，利息保障倍數高、槓桿倍數也遠低於平均值，且陸續到期的債務規模都在可控範圍，預期未來一年的盈餘與營收成長展望佳。此外，非投資級債信用利差雖偏窄，但隨著信用品質的改善，利差仍有進一步收斂空間，且殖利率水準也仍高於平均值。

根據Bloomberg統計，從2004年4月到2024年底這段期間，當全球非投資級債的殖利率在7%以上布局，往往有較佳的總報酬表現。此外，受惠於企業基本面紮實，根據外資券商JPM統計，2024年底美國非投資級債違約率僅1.47%，低於長期均值3.4%，預估今年違約率為1.25%，仍持穩於近年的偏低水準。

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