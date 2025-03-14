房屋稅優惠稅率設籍基準日倒數 台東湧現遷戶籍人口

房屋稅新制的戶籍基準日3月24日即將屆期，台東戶政事務所辦遷籍人口大增，戶政所提醒善用網路預約。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕房屋稅2.0已於去年7月1日實施，台東縣有4千多戶必須在3月24日前辦妥戶籍登記，才能繼續適用自住住家用稅率，因期限將至，戶政事務所每天都有大量遷戶籍人口，以避免被開徵與自住適用稅率相差2至4倍的房屋稅。

台東縣稅務局表示，房屋稅條例第5條第4項及住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準第2條規定，自住房屋除了「本人、配偶及未成年子女」限全國3戶、無出租或供營業使用且實際居住外，還必須「本人、配偶或直系親屬設有戶籍」，如果未設戶籍將被核定為非自住的房屋，而且依全國歸戶的總戶數按非自住住家的不同稅率級距課稅，最高稅率為 4.8%。

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稅務局說明，全國單一自住房屋，是指房屋所有人或以土地設定地上權之房屋使用權人本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋，無出租或供營業使用情形，及供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋辦竣戶籍登記，且房屋現值在一定金額以下者，房屋稅率1%，若房屋現值超過該金額，則按自住用稅率1.2%課徵。

稅務局進一步說明，台東縣114年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為141萬3500元，已於去年10月8日公告，要適用自住住家用稅率課徵房屋稅，要在今年3月24日以前，辦竣戶籍登記才符合自住住家用規定。全國單一自住房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%。

稅務局提醒，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才可繼續享有自住用優惠稅率，該局對於單一自住房屋尚未設籍者，從去年開始已逐一寄發輔導通知書，請收到通知書民眾記得依限完成戶籍遷入，如未辦竣戶籍登記的自住房屋，將自114年期改按非自住住家用稅率2.6%-4.8%課徵房屋稅，與自住適用稅率相差2到4倍，房屋稅額最少增加1倍，請提早做好節稅規劃，以維護自身權益。

因設籍基準日即將屆期，為了避免荷包縮水，戶政事務所辦理遷戶口的民眾大增，抽號碼牌後要等數十分鐘才能排到，戶政所提醒民眾善用網路預約，以節省時間。

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