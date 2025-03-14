晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不只拋售股票！巴菲特罕見操作 驚傳將出售「子公司」

2025/03/14 14:27

傳出巴菲特旗下波克夏海瑟威，將出售子公司「美國住宅服務」 （HomeServices of America）。（美聯社）傳出巴菲特旗下波克夏海瑟威，將出售子公司「美國住宅服務」 （HomeServices of America）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）在2024年忙著拋售股票，使旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）累積了創紀錄的現金儲備，如今更有消息傳出，波克夏將出售子公司、房地產經紀公司「美國住宅服務」 （HomeServices of America），買家則是同為房地產經紀公司的Compass，顯示在房屋銷售長期低迷的情況下，房地產經紀公司將進行整合的最新跡象。

《華爾街日報》週四（13日）報導，知情人士透露，目前該收購案的價格尚未決定，根據RealTrends資料，以成交量來算的話，Compass是美國2023年最大的房地產經紀公司，美國住宅服務則是第4大。

根據波克夏財報，美國住宅服務在2024年約有820處經紀辦事處、270家加盟商，旗下員工數量高達5400人，品牌名稱包括Berkshire Hathaway HomeServices和Real Living。

不過在該篇報導刊出後，美國住宅服務執行長布萊法里（Gino Blefari）否認了此事。布萊法里在給加盟商的一份聲明中表示：「我想向各位確認，有關美國住宅服務或其任何關聯公司，包括Berkshire Hathaway HomeServices的特許經營業務，目前不存在任何的出售討論、談判或協議。」、「此外，也未曾考慮過任何出售計畫。」

布萊法里表示，目前尚不清楚該消息的來源，但需要強調的是，「該報導是基於匿名消息來源的傳言。」

對於這個最新傳聞，Compass尚未立即回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財