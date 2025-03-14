不只拋售股票！巴菲特罕見操作 驚傳將出售「子公司」

傳出巴菲特旗下波克夏海瑟威，將出售子公司「美國住宅服務」 （HomeServices of America）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）在2024年忙著拋售股票，使旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）累積了創紀錄的現金儲備，如今更有消息傳出，波克夏將出售子公司、房地產經紀公司「美國住宅服務」 （HomeServices of America），買家則是同為房地產經紀公司的Compass，顯示在房屋銷售長期低迷的情況下，房地產經紀公司將進行整合的最新跡象。

《華爾街日報》週四（13日）報導，知情人士透露，目前該收購案的價格尚未決定，根據RealTrends資料，以成交量來算的話，Compass是美國2023年最大的房地產經紀公司，美國住宅服務則是第4大。

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根據波克夏財報，美國住宅服務在2024年約有820處經紀辦事處、270家加盟商，旗下員工數量高達5400人，品牌名稱包括Berkshire Hathaway HomeServices和Real Living。

不過在該篇報導刊出後，美國住宅服務執行長布萊法里（Gino Blefari）否認了此事。布萊法里在給加盟商的一份聲明中表示：「我想向各位確認，有關美國住宅服務或其任何關聯公司，包括Berkshire Hathaway HomeServices的特許經營業務，目前不存在任何的出售討論、談判或協議。」、「此外，也未曾考慮過任何出售計畫。」

布萊法里表示，目前尚不清楚該消息的來源，但需要強調的是，「該報導是基於匿名消息來源的傳言。」

對於這個最新傳聞，Compass尚未立即回應。

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