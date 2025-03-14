金價新1波漲勢箭在弦上！又1大國大量搶購黃金

金價新1波漲勢箭在弦上！伊朗近幾個月大買黃金（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普政府可能實施的破壞性貿易政策引發市場不確定性，以及全球地緣政治緊張局勢，投資人紛紛轉向黃金這項傳統避險資產，近幾個月，伊朗政府也正大舉增持黃金，已將20%的外匯存底，轉換為黃金，至少買了81公噸黃金，在越來越多央行搶購黃金，加上主要機構紛紛上調金價預測，金價新1波漲勢已箭在弦上。

在市場需求激增下，週四（13日）現貨黃金上漲1.6%至每盎司2979.76美元，盤中稍早創下今年第12個歷史高點，今年迄今黃金價格已上漲近14%。

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外媒報導，隨著金價再創新高，主要機構紛紛上調金價預測，麥格理集團預計第2季金價將飆升至每盎司3500美元，法國巴黎銀行也預期未來金價將遠高於3000美元。

根據彭博社，由於市場對美國經濟前景的擔憂日益加劇，黃金作為避險資產的需求顯著增加，特別是隨著川普政府可能實施的破壞性貿易政策引發市場不確定性，投資者紛紛轉向黃金這一傳統避險資產。

除了川普政府可能實施的破壞性貿易政策，全球地緣政治緊張局勢也成為金價上漲的催化劑。

近幾個月，伊朗稱將大量外匯存底轉化為黃金，截至1月19日，伊朗已進口至少81公噸黃金，根據該國海關總署的數據，這項進口量的價值年增超過300%，重量則增加了234%。

伊朗央行行長Mohammad Reza Farzin去年12月表示，已將20%的外匯存底轉換為黃金，伊朗的黃金與外匯存底比率位居全球前列。

在面對潛在的國際制裁和外交壓力的情況下，伊朗政府將黃金視為保護國家財富的重要工具。

彭博社指出，伊朗的這項策略反映了許多新興市場國家的共同趨勢，在地緣政治不穩定時期，將美元轉換為黃金以降低風險，而這種趨勢若在其他國家蔓延，可能進一步推高黃金需求。

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