韓媒：台積電與美企經營英特爾代工業務 三星就危險了

南韓市場專家警告，如果台積電與美國主要晶片設計公司設立合資企業，以經營英特爾的晶圓代工業務，三星電子的晶圓代工業務可能面臨嚴重危機，恐難以保住市佔率。（本報合成照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《韓國先驅報》報導，南韓市場專家警告，如果台積電與美國主要晶片設計公司設立合資企業，以經營英特爾的晶圓代工業務，三星電子的晶圓代工業務可能面臨嚴重危機，恐難以保住市佔率。

《路透》日前報導，台積電提議與輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資企業，接管英特爾的晶圓代工業務，台積電在合資企業的持股比例不超過50%，高通（Qualcomm）也參與了談判，但最後選擇退出。

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由於台積電接觸的廠商都是半導體產業的重要企業，擁有大量代工訂單。隨著人工智慧（AI）晶片的需求不斷成長，如果台積電與上述企業合作，並因此獲得大量訂單，三星電子的晶圓代工業務可能進一步被邊緣化。

報導引述市場人士指出，如果接管英特爾晶圓代工業務的該計劃實現，將是三星電子面臨的最糟糕情況之一，尤其是該公司的晶圓代工業務持續虧損，去年第4季三星電子晶圓代工部門營業虧損超過2兆韓元（新台幣454億元）。市調機構 TrendForce 統計，去年第4季台積電市佔率上升至 67.1%，較前季增加 2.4 個百分點；三星電子的市佔率則從 9.1% 下降至 8.1%。

台積電目前生產全球約 90%的先進晶片，三星電子一直在努力縮小差距，但包括蘋果和輝達在內的主要科技公司，仍只將訂單下給台積電，讓三星電子陷入困境，因為缺乏大訂單客戶，將無法擴大晶圓代工業務，導致晶圓代工業務難以轉虧為盈。

此外，全球第3大晶圓代工業者中國中芯國際（SMIC），去年第4季市佔率達 5.5%。市場專家表示，與三星電子不同，中芯國際受惠於強勁的國內需求，有潛力進一步擴大其市佔率。

南韓祥明大學系統半導體工程系教授李鍾煥（Lee Jong-hwan）表示，美國的半導體戰略優先考慮台積電，三星電子的作用有限。因為在川普的規劃中，美國將透過台積電擴大非記憶體晶片的半導體製造，同時從南韓公司購買高頻寬記憶體（HBM）；因此，美國將台積電視為晶圓代工服務的主要夥伴，對三星電子興趣不大，也使得投資和政府激勵措施可能對台積電有利；

但李鍾煥也指出，合資企業的成功將取決於台積電是否受惠。因為台積電作為一家以獲利為導向的企業，不是迅速建立合資企業，就是故意放慢進程，等待川普4年任期結束。儘管英特爾目前還沒有躋身全球10大代工廠之列，但該公司在中央處理器（ CPU） 生產方面擁有強大的能力，若從台積電獲得關鍵技術，可能成為主要的晶圓代工競爭對手。

截至去年年底，三星電子在德州泰勒市興建的首家晶圓代工廠已完成 99.6%，該公司先前已將該廠的啟用時間從 2024 年底推遲至 2025 年。但市場專家警告，如果三星電子難以獲得足夠的客戶，泰勒市工廠正式啟用時間恐再推遲。

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