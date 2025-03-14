TASA參展Satellite 2025 推「台灣太空產業地圖」媒合商機

國家太空中心（TASA）、經濟部產發署、工研院與18家廠商，共同參與全球最大規模國際太空衛星展會Satellite 2025。（國家太空中心提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球最大規模國際太空衛星展會Satellite 2025自3月10日至13日在美國華盛頓特區舉行。搶進國際太空產業鏈，國家太空中心（TASA）首度展出「台灣太空產業地圖」，要讓國際潛在合作夥伴能快速瀏覽我產業量能，成功吸引與會者目光。

國家太空中心（TASA）參展全球最大規模國際太空衛星展會Satellite 2025，打造「台灣形象館（Taiwan Space），甚至擺出讓設備安定、良率提高的「神秘力量」－「綠色乖乖」零食包，向國際展現台灣特色。（國家太空中心提供）

TASA執行國科會政策，連同經濟部產業發展署及工業技術研究院攜手18家與太空相關的台廠赴Satellite 2025，打造「台灣形象館（Taiwan Space）」，增加我國太空產業鏈國際能見度、媒合商機，設「太空系統與衛星應用」、「關鍵元件與材料」及「低軌衛星地面通訊設備」3大展區共15個攤位。

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其中，「太空系統與衛星應用」由泰藝電子、穩懋半導體、互宇向量、張量科技、創未來科技、光紅建聖、芳興科技、鐳洋科技及TASA等展出。「關鍵元件與材料」由益材科技代表。「低軌衛星地面通訊設備」則包括環天世通科技、稜研科技、耀登科技、仁寶電腦、敏鈞精密、星相科技、円通科技、邑昇實業、攸泰科技及工研院。

而TASA更首度向國際秀出「台灣太空產業地圖」，內容涵蓋222個太空相關企業或機構的產品或業務介紹，是台灣太空產業的線上型錄，有利國際合作夥伴快速了解台灣太空相關企業的樣貌，提供國際廠商或是組織挖掘與台廠潛在的合作商機。

今年首度參展企業則有環天世通、光紅建聖、邑昇實業。環天世通秀出最新開發的毫米波FR3頻段的無線通產品，並可訂製合適的毫米波高頻訊號量測設備。光紅建聖專精高性能光纖模組與元件，除光纖到戶（FTTH）與 AI 應用的共封裝光（CPO）技術，更跨足自由空間光通信（FSO）。邑昇實業積極開發高階PCB應用領域，已能成功製造符合航太衛星規格的高階、高層數、高良率PCB。

駐美代表俞大㵢也到場為「太空台灣隊」打氣，並表示台灣廠商有能力能夠滿足客戶高度客製化產品或是解決方案的需求，是全球產業夥伴首選。﻿展覽期間，台灣形象館舉辦多場一對一交流媒合活動，與全球大廠進行洽談。

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