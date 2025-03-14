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通訊產業新商機 工研院解析MWC四大關鍵趨勢

2025/03/14 11:42

工研院14日舉辦「MWC 2025 展會直擊「AI 驅動未來通訊與智慧應用研討會」，由產業科技國際策略發展所資深研究團隊主講，聚焦「開放」（Open）與「AI人工智慧」對電信產業未來發展的深遠影響。（工研院提供）工研院14日舉辦「MWC 2025 展會直擊「AI 驅動未來通訊與智慧應用研討會」，由產業科技國際策略發展所資深研究團隊主講，聚焦「開放」（Open）與「AI人工智慧」對電信產業未來發展的深遠影響。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今指出，5G-Advanced （5G-A）階段的「5G+AI」將推動商用部署、加速產業轉型，電信業者與設備商將透過開放技術與AI，優化網路管理、提升用戶體驗，並推動智慧交通、無人技術、沉浸式購物等創新應用，為通訊產業帶來新商機。

通訊產業年度盛會全球行動通訊大會（MWC）日前甫在西班牙巴塞隆納落幕，今年吸引超過10.9萬人參與。為協助臺灣業者掌握國際趨勢並拓展商機，工研院今舉辦「MWC 2025 展會直擊：AI 驅動未來通訊與智慧應用研討會」，聚焦 MWC 2025 的關鍵議題—「開放」（Open）與「AI人工智慧」對電信產業未來發展的深遠影響。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，MWC 2025 展會凸顯電信產業正加速邁向開放架構與 AI 創新應用。從5G-A 發展到地空整合通訊技術，各大企業積極運用 AI 提升網路管理效率、優化應用場景，並推動電信服務的市場化。臺灣在全球硬體供應鏈中占據關鍵地位，但面對AI技術的快速演進，產業需加速推動AI創新體驗多元化，強化市場應用，提升AI在消費市場與企業端的滲透率。

他表示，隨著AI進入各行各業，臺灣應鼓勵產業跨界合作，將AI深入智慧製造、醫療、零售、車聯網等領域，打造高附加價值的解決方案。此外，在全球電信與科技業加速邁向AI驅動的數位轉型之際，臺灣可憑藉供應鏈整合優勢，加強與國際夥伴的技術合作，從硬體製造擴展至AI 軟體與應用服務，確保在全球市場中持續保持競爭優勢。

工研院指出，今年展會聚焦四大關鍵趨勢，包括Open RAN與Open Gateway發展、AI驅動電信數位轉型、5G-A的應用創新與貨幣化、地空整合通訊技術演進。

關鍵趨勢首先是透過「開放」實現全球互聯，重塑通訊產業生態。工研院表示，MWC 2025強調Open對電信產業未來發展的重要性，推動5G商用部署與變現。在Open概念下，Open RAN與Open Gateway是兩大核心技術。

關鍵趨勢二是電信業借力「AI」從傳統產業轉型科技產業。工研院表示，「5G+AI」正成為從前端電信業者到後端電信設備商的核心成長動力，這次展會展現AI在垂直領域及行動通訊產業的應用潛力。AI技術主要透過智慧控制器（RIC）呈現，或是功能型的系統如節省基站能耗、調節網路流量、調整天線訊號發射方向等用途。從此次展出的AI應用與網路智慧管理成果可見，電信商正積極增強技術能力，利用AI創造額外收入，並加速向科技公司（Telco To Techco）轉型。

關鍵趨勢三是邁入5G-A時代，AI融合與電信服務貨幣化成重點。電信業與設備商積極合作，展示創新服務與商業應用。在消費場景方面，無人化技術成為未來商店經營的重要輔助。

娛樂與競賽領域透過AI技術與數位轉播提升體驗。治安維護、防災與救災也為電信營運商創造來自政府端穩定收益。此外，車聯網解決方案也成為發展重點。

關鍵趨勢四是地空整合全覆蓋通訊具共識，次世代通訊技術摸索中前行。工研院指出，這次展會有超過20家廠商展示衛星相關的通訊服務、終端設備、立方衛星。相位陣列平板天線（Phased Array Flat Panel Antennas）為衛星接收主流，適用於窄頻IoT與低軌衛星寬頻。傳統衛星業者則探索多軌道整合，拓展航空、海運、採礦等應用。

展望6G通訊世代，工研院表示，地空整合與全覆蓋通訊成為趨勢。同時，通訊感知融合技術（ISAC）應用於智慧居家照護逐漸受到重視，透過Wi-Fi監測老人、小孩與寵物動態。可重構智慧表面（Reconfigurable Intelligent surface，RIS）則用於解決通訊盲區，並已有商用產品亮相。

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