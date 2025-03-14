美財長：華府關注的是「實體經濟」 不擔心市場一點波動

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（13日）表示，川普政府更關注經濟和市場的長期健康，而不是短期內的「一點波動」。

貝森特在《CNBC》節目「華爾街直播室（Squawk on the Street）」受訪時表示，華府將焦點專注於「實體經濟」，是否能創造一個讓市場和美國人民都能長期獲益的環境，至於過去3週內出現的一點點波動，自己並不擔心。

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隨著美國總統川普（Donald Trump）天天放話要對加拿大、墨西哥、中國等貿易夥伴徵收關稅，主要股指以進入回檔區間，道瓊工業指數過去1個月已跌逾7％，市場持續處於動盪之中。貝森特表示，政府非常關注市場動向，但隨著時間過去，實體經濟和市場預計都會繁榮起來。

貝森特指出，股票之所以是一種安全且相當好的投資，是因為投資人著眼於長遠的目標，如果開始關注微觀層面，股票將變得非常危險，因此，華府專注於中期目標。貝森特也補充，如果政府實施適當的政策，將為實際收入成長、就業成長和持續資產成長奠定基礎。

美國勞工統計局稍早公佈的報告顯示，2月批發通膨率持平，遠低於華爾街預期的0.3％成長；週三（12日）另一份報告則顯示，消費者物價指數也小幅下降，這在川普關稅可能加劇通膨的疑慮下，帶來了一些好消息。貝森特表示，也許通膨正在得到控制，市場對此會有一定的信心。

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