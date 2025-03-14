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台股盤中》台積電賣單不斷 指數翻黑測21900點

2025/03/14 10:21

台積電賣單不斷，盤中指數翻黑測21900點（資料照）台積電賣單不斷，盤中指數翻黑測21900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四受到全球貿易戰再升級衝擊，全面下跌，不過，台股週五不畏美股走跌，在聯發科、世芯-KY、創意等IC設計、矽智財開盤走揚，指數開盤漲25.13點，以21986.81點開出，在光電、AI股、金融與鋼鐵、塑化、食品等傳產股走揚下，加上台積電在政府基金救援下，股價一度翻紅來到969元，指數一度漲逾百點，來到22074點，不過，在台積電賣壓再度釋出，股價又翻黑，加上光電、AI等電子股轉弱，及觀光、化學、航運、紡織等傳產也走跌下，指數又翻黑，盤中指數在21900點附近震盪。

因美國與貿易國之間不斷升級的關稅戰，加劇投資人對經濟衰退的擔憂，週四美股道瓊指數下跌537點、1.30%，標準普爾500指數下跌1.39%，較2月19日的歷史高點下跌10.1%，陷入修正區間，象徵市場情緒發生重大轉變。那斯達克指數下挫1.96%，費城半導體指數跌幅0.62%，台積電ADR跌3.15%，收在171.59美元。

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