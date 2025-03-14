晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股警報解除！小摩：2關鍵指標 跌勢已「到位」

2025/03/14 11:16

小摩指出，在對沖基金在過去1個月淨風險部位，接近過去幾年的低點，加上散戶並未被劇烈拋售嚇退，這表明美股這波跌勢可能已經完成。（彭博）小摩指出，在對沖基金在過去1個月淨風險部位，接近過去幾年的低點，加上散戶並未被劇烈拋售嚇退，這表明美股這波跌勢可能已經完成。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股正經歷自新冠疫情崩盤來最猛烈1輪下跌，不過，摩根大通最新報告指出，在對沖基金在過去1個月淨風險部位，接近過去幾年的低點，加上散戶並未被劇烈拋售嚇退，且大舉買進輝達等熱門股，這表明美股這波跌勢可能已經完成，小摩認為，美股最理想的情境是穩定復甦，而波動性逐漸降低，為風險調整提供更多空間。

外媒報導，近期，美股在特斯拉等明星股，從歷史高點暴跌超50%，納斯達克指數更是進入了超賣區域，然而，隨著貿易戰和關稅緊張局勢的緩和，俄烏停火的可能性再度浮現，加上美國經濟數據表現穩健，市場是否已觸底？

摩根大通Positioning Intelligence團隊最新報告指出，對沖基金的擁擠交易（crowding）在過去1個月經歷了大幅下跌，接近過去幾年的最差水平，這表明市場的大部分調整可能已經完成。

報告也指出，從淨部位的角度來看，CTA（商品交易顧問）在美股中的淨風險已接近2023年10月的水平，儘管仍高於2022年的低點。對沖基金在北美股票的淨流動於1月底至2月中旬較為負面，但最近已轉為正面，尤其是在大型科技股和軟體類股，而零售和ETF的資金流動則表現不一，但並未顯示出大規模的拋售跡象。

另外值得注意的使，在經歷了近１個月的劇烈拋售後，散戶似乎並未被嚇退，高盛交易部門的數據顯示，散戶正在迅速回歸，大舉買進輝達、特斯拉和福特等熱門股票，此現象表明，市場情緒正在逐步回暖，投資者的風險偏好有所回升。

同時，對沖基金的表現也開始改善，根據高盛Prime的數據，週二基本面多空策略對沖基金的回報率達到0.7%，創下近3年來的最佳單日表現。

儘管整體槓桿率仍然較高，但已開始逐步下降，摩根大通認為，市場最理想的情境是穩定復甦，波動性逐漸降低，為風險調整提供更多空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財