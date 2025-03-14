美股警報解除！小摩：2關鍵指標 跌勢已「到位」

小摩指出，在對沖基金在過去1個月淨風險部位，接近過去幾年的低點，加上散戶並未被劇烈拋售嚇退，這表明美股這波跌勢可能已經完成。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股正經歷自新冠疫情崩盤來最猛烈1輪下跌，不過，摩根大通最新報告指出，在對沖基金在過去1個月淨風險部位，接近過去幾年的低點，加上散戶並未被劇烈拋售嚇退，且大舉買進輝達等熱門股，這表明美股這波跌勢可能已經完成，小摩認為，美股最理想的情境是穩定復甦，而波動性逐漸降低，為風險調整提供更多空間。

外媒報導，近期，美股在特斯拉等明星股，從歷史高點暴跌超50%，納斯達克指數更是進入了超賣區域，然而，隨著貿易戰和關稅緊張局勢的緩和，俄烏停火的可能性再度浮現，加上美國經濟數據表現穩健，市場是否已觸底？

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摩根大通Positioning Intelligence團隊最新報告指出，對沖基金的擁擠交易（crowding）在過去1個月經歷了大幅下跌，接近過去幾年的最差水平，這表明市場的大部分調整可能已經完成。

報告也指出，從淨部位的角度來看，CTA（商品交易顧問）在美股中的淨風險已接近2023年10月的水平，儘管仍高於2022年的低點。對沖基金在北美股票的淨流動於1月底至2月中旬較為負面，但最近已轉為正面，尤其是在大型科技股和軟體類股，而零售和ETF的資金流動則表現不一，但並未顯示出大規模的拋售跡象。

另外值得注意的使，在經歷了近１個月的劇烈拋售後，散戶似乎並未被嚇退，高盛交易部門的數據顯示，散戶正在迅速回歸，大舉買進輝達、特斯拉和福特等熱門股票，此現象表明，市場情緒正在逐步回暖，投資者的風險偏好有所回升。

同時，對沖基金的表現也開始改善，根據高盛Prime的數據，週二基本面多空策略對沖基金的回報率達到0.7%，創下近3年來的最佳單日表現。

儘管整體槓桿率仍然較高，但已開始逐步下降，摩根大通認為，市場最理想的情境是穩定復甦，波動性逐漸降低，為風險調整提供更多空間。

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