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台積電和川普誰更有籌碼？法智庫專家揭「3大關鍵」

2025/03/14 10:51

台積電擴大在美國的投資，法國智庫資深研究員杜懋之對此分析，指出台積電與台灣仍掌握「強而有力的籌碼」。（歐新社）台積電擴大在美國的投資，法國智庫資深研究員杜懋之對此分析，指出台積電與台灣仍掌握「強而有力的籌碼」。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電3日宣佈在美國亞利桑那州投資1000億美元的計劃，引發外界議論。法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）在12日刊出資深研究員杜懋之（Mathieu Duchâtel）的分析，指出台積電與台灣仍掌握「強而有力的籌碼」，包含技術領先、戰略布局時間點、美國企業的高度依賴等3大關鍵。

杜懋之分析，台積電在台灣被稱為「護國神山」，有時也被稱呼為帶有「美國DNA」的企業，主要客戶蘋果、輝達、超微和高通，全部是美國企業，而台積電高層大多出身於美國頂尖大學，包含創辦人張忠謀、現任總裁魏哲家等人也都曾在德州儀器（Texas Instruments）工作。這種與美國的聯繫既是台灣對抗中國吞併的戰略資產，但也引發了關鍵產業被強制外移的憂慮。

杜懋之指出，時機是很重要的因素。台積電在亞利桑那州第1家工廠在2020年5月宣布建廠，直到2024年底才開始量產，花了4年時間；2022年12月宣布建設用於3奈米技術的第2座工廠，計劃2028年才能投產；用於2奈米技術的第3座工廠則在2024年4月宣布建設，預計2030年量產。換句話說，魏哲家與川普共同宣布的投資，很可能無法在川普第2任期結束前，看見實際成果。

杜懋之稱，即使美國建廠計畫全部完成，到了2030年，台積電仍只有20%先進產能位於美國，台灣仍將是台積電的工業核心。而到了2028年，也就是川普第2個任期結束時，無論關稅水準如何，輝達和蘋果都將繼續依賴來自的台灣供應。

儘管外界對於台積電在美國設立研發中心感到擔憂，但影響範圍仍然不明確。目前不清楚美國研發中心的核心，是半導體價值鏈中的哪些關鍵環節？以及它在多大程度上從屬於新竹基地。

杜懋之指出，台積電在技術領域依然大幅領先三星電子、ASML和中芯國際等競爭對手，尤其是在使用環柵（GAA，Gate-All-Around）奈米片電晶體的製造工藝和專利方面。台積電預計2026年推出A16製程，可望突破2奈米門檻，同時加大投資CoWoS技術研發，還有擴大在日本的戰略產業合作關係。

直到2028年，如果美國對2奈米和3奈米半導體進口加徵關稅，美國企業將別無選擇，只能自行吸收額外成本，因為屆時這些製程仍無法在美國本土量產。

在台灣有一些人認為，美國企業可能會聯合施壓台積電降低利潤率，利用其市場主導地位來分攤這些額外成本。但是杜懋之認為：「無論如何，台積電與台灣仍掌握『強而有力的籌碼』，來維持技術領先，避免自身競爭優勢受到削弱。」

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