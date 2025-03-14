川普盟友成標靶？特斯拉警告恐面臨報復性關稅

特斯拉警告，該公司與其他美國主要出口商可能面臨外國的報復性關稅。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）警告，該公司與其他美國主要出口商可能面臨外國的報復性關稅，作為對美國總統川普（Donald Trump）激進關稅的回應。

《路透》報導，特斯拉在致美國貿易代表辦公室的一封信中表示，當其他國家對美國貿易行動做出回應時，美國出口商實際上會遭受不成比例的影響。例如，美國過去的貿易行動導致目標國家立即做出反應，包括提高進口到這些國家的電動車關稅。

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特斯拉執行長馬斯克是川普的親密盟友，川普政府上任後負責領導新成立的政府效率部（DOGE），推動聯邦政府成本削減行動。特斯拉的警告反映出許多美企對於川普關稅的擔憂，加上這封信由特斯拉發出，因此更值得關注。目前仍不清楚相關內容由誰撰寫，信上並未署名，但有特斯拉公司抬頭。

特斯拉表示，重要的是確保川普政府解決貿易問題做出的努力「不會無意間傷害美企」。特斯拉補充，公司希望能避免像先前貿易爭端中出現一樣的報復，這一情況導致特斯拉在進入那些受到美關稅影響的國家市場時，旗下電動車也面臨更高的關稅。

川普正考慮從4月初開始對全球生產的汽車、零件徵收高額關稅。特斯拉則警告，即使積極推動並實現供應鏈在地化，某些零件現在仍「很難」甚至「不可能」在美國境內採購。特斯拉補充，各公司將受惠於「階段性」的做法，這使企業能夠做好對應的準備，並確保採取適當的供應鏈和法律遵循措施。

特斯拉表示，作為美國製造商和出口商，特斯拉希望美國貿易代表辦公室在為了解決不公平貿易行為採取行動的同時，也考慮下游影響。

針對報導，特斯拉沒有立即回應。

代表豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、BMW、本田（Honda）、現代（Hyundai）等主要外國汽車製造商的產業組織Autos Drive America則分別在評論中警告美國貿易代表辦公室，稱徵收大範圍的關稅將打亂這些車企在美國組裝廠的生產。

該組織補充，汽車製造商不可能在一夜之間轉移供應鏈，成本上漲將不可避免地導致消費者物價上漲、提供給消費者的車型減少，以及美國生產線關閉，進而導致整個供應鏈可能出現失業。

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