台積電高雄5座廠估2027第4季全數營運 高市府：產值逾3940億元

台積電高雄第4、5廠環評過關，高雄市政府評估，4、5廠最快2027第4季可營運。（記者李惠洲攝）

高雄台積電楠梓P2廠搭建施工中。（記者李惠洲攝）

高雄台積電楠梓P4、P5廠整地。（記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄第4、5廠環評過關，台積電強調相關投資按計畫進行；高雄市政府評估，4、5廠最快2027第4季可營運，高雄5座2奈米廠共可創造約4500個就業機會，產值逾3940億元。

市府說明，台積電高雄第1廠於2024年11月26日舉行進機典禮，力拼今年第3季營運；第2廠房也逐步成形，預計2026年第1季營運。

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第3廠房在完備環境影響評估及都市計畫變更等程序後，於2024年10月雜項執照申報開工進行土方基樁工程，預計2026年第4季營運。

面對國際半導體市場快速變化下的產能需求殷切，台積電於2024年10月啟動擴建計畫，勘選第3廠房東側規劃第4、5廠，預計2025年中旬完備都市計畫變更及環境影響評估等程序後啟動建廠工程。

市府指出，4、5廠3月初順利通過環評審查，預計最外2027年第4季可營運；台積電在高雄廠5座2奈米廠房全數營運後，合計預估可創造4500個就業機會，及帶來逾3940億元產值。

市府表示，將配合台積電高雄1廠今年正式營運，會全力完成園區必要公共設施，後續則會協助國科會南科管理局、以中油高煉廠為基地辦理全期楠梓園區籌設作業，包括環境影響評估、都市計畫變更及後續用地取得作業，預計2027年第3季完成。

楠梓台積電廠域與鄰近住宅區。（記者李惠洲攝）

台積電高雄廠。（記者李惠洲攝）

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