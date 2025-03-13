外資賣不停！新台幣驚險守住32字頭 收32.961元

外資賣不停，新台幣驚險守住32字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國2月通膨放緩，但是美國總統川普關稅政策朝令夕改，令市場充滿不確定性，在外資持續調節下，台股開高走低，新台幣兌美元匯率最低下探至32.987元，33元整數大關近在眼前，最後在央行調節下，驚險守住32字頭，收在32.961元、微升0.1分，成交量15.54億美元。

台股近日走勢震盪，昨日反彈逾200點，今日又全數回吐，終場下跌316.68點，收在21961.68點，三大法人合計賣超286.61億元。其中，外資續賣超236.23億元。

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外資熱錢持續出走下，新台幣匯價近期走勢疲軟，今日盤中最高32.905元、最低32.987元，仍處於弱勢盤整走勢，隨時可能貶破33元整數關卡。

根據央行統計，美元指數今日小漲0.1%、日圓勁揚0.54%、人民幣微升0.03%、新幣升0.01%、台幣大致持平、韓元貶0.18%，亞幣升貶不一。

根據央行報告，去年10月以來，市場預期川普當選美國總統機率上揚，市場興起「川普交易」，受此影響，新台幣對美元呈貶值，惟貶幅居中。

儘管近日「川普交易」降溫，美股修正、美元指數回落至去年9月水準，不過川普2.0帶來更多不確定性，央行坦言，外資短期集中且大量進出，對我外匯市場穩定帶來挑戰。

台銀銀行外匯首席策略師陳有忠指出，美元走低、股市回檔，川普慶祝行情不到百日已提前結束，台幣因為不是國際貨幣，美元雖對台幣升貶有影響但不是絕對，不像日圓、歐元與美元有蹺蹺板的效應，這波台幣走貶主要是外資賣股、匯出，這又與市場擔憂川普關稅政策恐造成美經濟成長趨緩甚至衰退有關。

根據證交所統計，1月外資賣超台股505.94億元、2月擴大賣超1659.82億元、3月至12日外資已賣超2711.89億元，迄今沒有回頭跡象，累計今年外資光是在集中市場已賣超台股4877.65億元，外資賣股、匯出，為台幣今年貶值最大主因。

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