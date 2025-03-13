晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外資賣不停！新台幣驚險守住32字頭 收32.961元

2025/03/13 17:47

外資賣不停，新台幣驚險守住32字頭。（記者陳梅英攝）外資賣不停，新台幣驚險守住32字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國2月通膨放緩，但是美國總統川普關稅政策朝令夕改，令市場充滿不確定性，在外資持續調節下，台股開高走低，新台幣兌美元匯率最低下探至32.987元，33元整數大關近在眼前，最後在央行調節下，驚險守住32字頭，收在32.961元、微升0.1分，成交量15.54億美元。

台股近日走勢震盪，昨日反彈逾200點，今日又全數回吐，終場下跌316.68點，收在21961.68點，三大法人合計賣超286.61億元。其中，外資續賣超236.23億元。

外資熱錢持續出走下，新台幣匯價近期走勢疲軟，今日盤中最高32.905元、最低32.987元，仍處於弱勢盤整走勢，隨時可能貶破33元整數關卡。

根據央行統計，美元指數今日小漲0.1%、日圓勁揚0.54%、人民幣微升0.03%、新幣升0.01%、台幣大致持平、韓元貶0.18%，亞幣升貶不一。

根據央行報告，去年10月以來，市場預期川普當選美國總統機率上揚，市場興起「川普交易」，受此影響，新台幣對美元呈貶值，惟貶幅居中。

儘管近日「川普交易」降溫，美股修正、美元指數回落至去年9月水準，不過川普2.0帶來更多不確定性，央行坦言，外資短期集中且大量進出，對我外匯市場穩定帶來挑戰。

台銀銀行外匯首席策略師陳有忠指出，美元走低、股市回檔，川普慶祝行情不到百日已提前結束，台幣因為不是國際貨幣，美元雖對台幣升貶有影響但不是絕對，不像日圓、歐元與美元有蹺蹺板的效應，這波台幣走貶主要是外資賣股、匯出，這又與市場擔憂川普關稅政策恐造成美經濟成長趨緩甚至衰退有關。

根據證交所統計，1月外資賣超台股505.94億元、2月擴大賣超1659.82億元、3月至12日外資已賣超2711.89億元，迄今沒有回頭跡象，累計今年外資光是在集中市場已賣超台股4877.65億元，外資賣股、匯出，為台幣今年貶值最大主因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財